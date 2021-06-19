На Камчатці зник літак з десятками людей на борту

На Камчатці зник літак Ан-26, на борту якого перебувало 22 пасажири і шість членів екіпажу. Як повідомили у вівторок, 6 липня, в міністерстві транспорту Камчатського краю Російської Федерації, екіпаж літака не вийшов на зв'язок в призначений час і літак зник з радарів.

Літак Ан-26 належав "Камчатському авіаційному підприємству" й прямував з Петропавловська в селище Палана. Серед пасажирів, які перебували на його борту, було двоє дітей.

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За однією з версій, літак міг розбитися через помилку пілота у зв'язку з поганою видимістю під час спроби здійснити посадку. У російському Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіація) повідомили, що зв'язок з літаком було втрачено приблизно за 10 хвилин до того, як він мав приземлитися. Екіпаж літака намагався здійснити посадку в умовах туману і хмарності. "Метеоумови в момент посадки повітряного судна поблизу аеропорту призначення були складними", - повідомили в Росавіації, цитує "Інтерфакс".

Пошуки літака здійснюються як над морем, так і над сушею.