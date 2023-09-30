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На Івано-Франківщині стався прорив нафтопроводу - ДСНС

Олександр Куницький
30 вересня 2023 р.

Поблизу села Стримба Івано-Франківської області стався вибух внаслідок пориву нафтопроводу, зазначають у ДСНС. Рятувальники ліквідують наслідки.

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Працівник ДСНС гасить полум'я (ілюстративне фото)
Працівник ДСНС гасить полум'я (ілюстративне фото)Фото: State Emergency Service Of Ukraine//Reuters

На Івано-Франківщині у суботу, 30 вересня, пролунав вибух поблизу села Стримба Надвірнянського району. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), це сталося через прорив нафтопроводу. 

"О 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з наступним розлиттям нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 метрів квадратних та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок", - повідомляє ДСНС.

Зазначається, що наразі засувки на нафтопроводі перекриті, а на місці працюють рятувальники. Також в ДСНС повідомили про трьох постраждалих.

Згодом голова Надвірнянської міськради Зіновій Андрійович уточнив, що постраждало п'ятеро людей. "Зараз в Надвірнянській центральній лікарні перебувають п'ятеро людей з опіками різної степені. Двоє діток і троє дорослих", - написав він у Facebook.

За словами Андрійовича, нині правоохоронні та надзвичайні служби визначають причину вибуху чи підпалу. "Знаємо, що нафта просто так від недопалку не горить. Невідомо що відбулося. Дивна ситуація. Знаю, що нафтопровід декілька разів лагодили", - зазначив він, додавши, що на річці Стримба на декілька сотень метрів видно розлив нафти.

Нагадаємо, 26 вересня стався вибух на магістральному газопроводі у Лубенському районі Полтавської області. Тоді обійшлося без жертв.

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