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Наслідки обстрілу Херсона військами РФ, 3 травня 2023 року (архівне фото)
Наслідки обстрілу Херсона військами РФ, 3 травня 2023 року (архівне фото)Фото: Ivan Antypenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

На Херсонщині загинули шестеро піротехніків ДСНС

Максим Сидоржевський
13 хв. тому

Розмінування території у Херсонській області завершилося трагедією - внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків ДСНС.

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Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині у суботу, 6 травня, внаслідок обстрілу з боку військ РФ загинули шестеро піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

"Ще двоє, з них одна жінка фельдшер - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка", - наводяться слова Крука у Telegram ДСНС.

За його словами, фахівці відомства не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку російські війська щільно закидали боєприпасами. "Це неможливо пробачити!" - зауважив голова ДСНС.

В Офісі генерального прокурора раніше 6 травня повідомили, що війська РФ обстріляли один з мікрорайонів міста Херсона та приміські населені пункти.  Внаслідок влучання снаряду у приватний будинок в одному з селищ пораненнь зазнала жінка 

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України і станом на кінець березня цього року загинули 68 українських рятувальників, ще понад 200 - зазнали поранень.

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