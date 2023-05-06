На Херсонщині загинули шестеро піротехніків ДСНС

Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині у суботу, 6 травня, внаслідок обстрілу з боку військ РФ загинули шестеро піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

"Ще двоє, з них одна жінка фельдшер - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка", - наводяться слова Крука у Telegram ДСНС.

За його словами, фахівці відомства не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку російські війська щільно закидали боєприпасами. "Це неможливо пробачити!" - зауважив голова ДСНС.

В Офісі генерального прокурора раніше 6 травня повідомили, що війська РФ обстріляли один з мікрорайонів міста Херсона та приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду у приватний будинок в одному з селищ пораненнь зазнала жінка

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України і станом на кінець березня цього року загинули 68 українських рятувальників, ще понад 200 - зазнали поранень.

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