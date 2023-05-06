На Херсонщині загинули шестеро піротехніків ДСНС (оновлено)

Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині у суботу, 6 травня, внаслідок обстрілу з боку військ РФ загинули шестеро піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

"Ще двоє, з них одна жінка фельдшер - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка", - наводяться слова Крука у Telegram ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 20:40. За попередніми даними, війська РФ скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу Херсона, повідомили у Офісі генерального прокурора України. Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

Як заначає Сергій Крук, фахівці ДСНС не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку російські війська щільно закидали боєприпасами.

В Офісі генерального прокурора раніше 6 травня повідомили, що війська РФ обстріляли один з мікрорайонів міста Херсона та приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду у приватний будинок в одному з селищ пораненнь зазнала жінка

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України і станом на кінець березня цього року загинули 68 українських рятувальників, ще понад 200 - зазнали поранень.

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