На Херсонщині вода відступила від 32 населених пунктів

Рівень води в підтопленому регіоні, за повідомленням адміністрації впав до 56 сантиметрів, вона вже відступила від 32 населених пунктів.

Вода після підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС відступила вже від 32 населених пунктів у Херсонській області, а рівень води в регіоні впав до 56 сантиметрів. Про це повідомив у середу, 21 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів. Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонської області, підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 595 будинків", - сказав Прокудін у відеозверненні.

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Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомляють, що рівень води на Херсонщині знизився на один сантиметр від початку доби. Підтопленими залишаються 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій території на лівому березі - 17 населених пунктів.

У відомстві відзначають, що минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тисячі тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт - понад 182,3 тисячі тонн з 795 будинків та підвалів. За добу доставили понад 65 тонн води для громадян.

Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група - СБУ

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ще 9 червня заявили, що Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС.

Того ж дня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Згодом докази того, що вибух спричинила Росія, публікувало видання The New York Times.