  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

На Херсонщині вода відступила від 32 населених пунктів

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Рівень води в підтопленому регіоні, за повідомленням адміністрації впав до 56 сантиметрів, вона вже відступила від 32 населених пунктів.

https://p.dw.com/p/4Srzl
Вулиця у Херсоні після руйнування дамби Каховської ГЕС
Вулиця у Херсоні після руйнування дамби Каховської ГЕСФото: Igor Burdyga/DW

Вода після підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС відступила вже від 32 населених пунктів у Херсонській області, а рівень води в регіоні впав до 56 сантиметрів. Про це повідомив у середу, 21 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також: На Херсонщині шукають ще понад сотню зниклих безвісти через повінь

"Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів. Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонської області, підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 595 будинків", - сказав Прокудін у відеозверненні.

Читайте також: Знищення Каховської ГЕС і культурна спадщина півдня України: наслідки катастрофічні

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомляють, що рівень води на Херсонщині знизився на один сантиметр від початку доби. Підтопленими залишаються 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій території на лівому березі -  17 населених пунктів.

У відомстві відзначають, що минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тисячі тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт - понад 182,3 тисячі тонн з 795 будинків та підвалів. За добу доставили понад 65 тонн води для громадян.

Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група - СБУ

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ще 9 червня заявили, що Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС.

Того ж дня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Згодом докази того, що вибух спричинила Росія, публікувало видання The New York Times.

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Гендерний розрив: Німеччина поліпшила показники

Гендерний розрив: Німеччина поліпшила показники

Права людини24 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські навчання з ракетою Іскандер-К, лютий 2022

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Політика20 год. тому
external

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

Суспільство21 год. тому06:16 хв.
Проєкт виробничого комплексу Intel з виробництва чіпів у Бранденбурзі

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Економіка23 год. тому
external

На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"

На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"

Конфлікти20 червня 2023 р.01:37 хв.
Демонстрація у Кишиневі, 21 травня

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Політика19 червня 2023 р.
Переговори лідерів африканських країн з президентом України, 16 червня 2023

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Політика19 червня 2023 р.
На головну сторінку