На Херсонщині від обстрілу Росією церкви загинув священник

Російські окупанти обстріляли церкву в Білозерці Херсонської області, внаслідок чого загинув священник, повідомили в Офісі президента України. Українські слідчі взялися розслідувати черговий воєнний злочин РФ.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак повідомив в вівторок, 13 червня, про артобстріл російськими окупаційними силами селища Білозерка в Херсонській області. За даними Єрмака, під час обстрілу один із снарядів поцілив на подвір'я церкви і вбив священника.

"Загиблому було 72 роки. Також поранення дістала 76-річна жінка. Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, об’єкти критичної інфраструктури", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

Тим часом пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що йдеться про селище в Білозерській територіальній громаді Херсонської області. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Раніше цього дня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріл обласного центру російськими військами й закликав усіх громадян негайно йти в укриття.

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