  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КатастрофиУкраїна

На Херсонщині шукають ще сотню зниклих безвісти через повінь

Ігор Бурдига
21 хв. тому

Рятувальники та правоохоронці встановили зв'язок із двома третинами зниклих після руйнування дамби Каховської ГЕС. Міністерство довкілля підраховує збитки.

https://p.dw.com/p/4SrCZ
Повінь в Херсоні
Повінь в ХерсоніФото: Igor Burdyga/DW

На другий тиждень після знищення дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і спричиненої нею повені зниклими безвісти лишаються 109 людей, переважно - мешканці окупованого лівобережжя Дніпра. Про це у вівторок, 20 червня, повідомило міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністерство, якому підпорядковується офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, додає, що на його "гарячу лінію" надійшло 311 повідомлень про зникнення людей. З 202 вдалося встановити зв'язок, справи інших передали для розшуку в Національну поліцію.

Читайте також: Затоплення після знищення Каховської ГЕС: кількість жертв зросла

Збитки для природи підраховують

Міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець у вівторок оцінив розмір екологічних збитків, спричинених катастрофою. Виступаючи онлайн на зустрічі міністрів Європейського Союзу, він назвав цифру в 1,2 мільярда євро. Десять днів тому він оголошував більшу суму - понад 55 мільярдів гривень.

Агенство Reuters, яке цитує виступ Стрільця, зазначає: український політик не уточнив, які саме згубні наслідки входять до його підрахунків. Однак він відзначив, що обвал дамби залишив близько мільйон людей без питної води, а сміття, змите повінню, прибиватиме до берегів інших країн. "Європа знайде російські міни на своїх пляжах", - сказав він.

"На жаль, є речі, які ми вже ніколи не відновимо. Це ті екосистеми, які змило у Чорне море після підриву Каховської ГЕС. Це 20 тисяч тварин, які потенційно загинули. Це ендемічні види, що зустрічалися лише на Півдні України. Це збитки, які неможливо оцінити в грошовому еквіваленті", - написав сам Стрілець у Facebook після виступу.

Читайте також: Через знищення Каховської ГЕС нацпарки стають пустелею - міністр

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Історія1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські навчання з ракетою Іскандер-К, лютий 2022

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Політика6 год. тому
Проєкт виробничого комплексу Intel з виробництва чіпів у Бранденбурзі

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Економіка9 год. тому
external

На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"

На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"

Конфлікти12 год. тому01:37 хв.
Демонстрація у Кишиневі, 21 травня

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Політика19 червня 2023 р.
Переговори лідерів африканських країн з президентом України, 16 червня 2023

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Політика19 червня 2023 р.
external

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

Конфлікти19 червня 2023 р.02:19 хв.
На головну сторінку