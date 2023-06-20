На Херсонщині шукають ще сотню зниклих безвісти через повінь

На другий тиждень після знищення дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і спричиненої нею повені зниклими безвісти лишаються 109 людей, переважно - мешканці окупованого лівобережжя Дніпра. Про це у вівторок, 20 червня, повідомило міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністерство, якому підпорядковується офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, додає, що на його "гарячу лінію" надійшло 311 повідомлень про зникнення людей. З 202 вдалося встановити зв'язок, справи інших передали для розшуку в Національну поліцію.

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Збитки для природи підраховують

Міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець у вівторок оцінив розмір екологічних збитків, спричинених катастрофою. Виступаючи онлайн на зустрічі міністрів Європейського Союзу, він назвав цифру в 1,2 мільярда євро. Десять днів тому він оголошував більшу суму - понад 55 мільярдів гривень.

Агенство Reuters, яке цитує виступ Стрільця, зазначає: український політик не уточнив, які саме згубні наслідки входять до його підрахунків. Однак він відзначив, що обвал дамби залишив близько мільйон людей без питної води, а сміття, змите повінню, прибиватиме до берегів інших країн. "Європа знайде російські міни на своїх пляжах", - сказав він.

"На жаль, є речі, які ми вже ніколи не відновимо. Це ті екосистеми, які змило у Чорне море після підриву Каховської ГЕС. Це 20 тисяч тварин, які потенційно загинули. Це ендемічні види, що зустрічалися лише на Півдні України. Це збитки, які неможливо оцінити в грошовому еквіваленті", - написав сам Стрілець у Facebook після виступу.

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