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На Херсонщині підтопленими залишаються 23 населених пункти

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Рівень води Дніпра продовжує поступово спадати. У Херсонській області тривають роботи з ліквідації наслідків затоплення та з відновлення постачання електроенергії та газу споживачам.

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Затоплення у Херсоні внаслідок знищення Каховської ГЕС
Затоплення у Херсоні внаслідок знищення Каховської ГЕСФото: Igor Burdyga/DW

У Херсонській області рівень води Дніпра продовжує поступово знижуватися і станом на середину дня неділі, 18 червня, перевищує норму на 0,68 метра, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Від початку доби рівень води знизився на 11 сантиметрів.

Підтопленими на правобережжі області залишаються шість населених пунктів, а на тимчасово окупованій військами РФ території -17, повідомили в ДСНС.

Загалом від початку затоплення, яка сталося внаслідок знищення греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), з постраждалих районів Херсонщини було евакуйовано 2783 людини, серед яких 309 дітей та 80 маломобільних, а також 284 тварини. Врятовано 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних людей.

За даними Херсонської ОВА, на правобережжі області лишаються затопленими 879 будинків. Від початку дня рятувальники ДСНС відкачали понад 12 тисяч тонн води з 40 будинків та підвалів. Від початку робіт з ліквідації наслідків затоплення -  понад 121 тисячу тонн з 459 будинків та підвалів.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в регіоні тривають роботи з відновлення постачання електроенергії. 80 відсотків обладнання, необхідного для постачання електрики, збереглося. "Зараз вся надія на сприятливі погодні умови та витривалість робітників, які працюють без вихідних. Мокрі трансформатори та вологі ґрунти - головна перешкода, - розповів він у повідомленні у Telegram. - Фахівці говорять про реальний термін під'єднання абонентів - це десь місяць, можливо два".

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Також в регіоні тривають роботи з обстеження, осушення та ремонту обладнання для постачання газу. Для цих видів робіт головними перешкодами теж є вологий ґрунт, а також те, що у будинках немає людей, які могли би вимкнути чи перевірити прилади, каже Прокудін. Газопостачання для мешканців постраждалих районів поступово почнуть відновлювати з 26 червня.

Напередодні, 17 червня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що, за останніми даними, у Херсонській та Миколаївській областях внаслідок затоплення загинули 16 людей, ще 31 людина вважається зниклою безвісти.

Греблю Каховської ГЕС, яку вже понад рік контролюють російські війська, було зруйновано в ніч на 6 червня. Україна звинувачує у знищенні греблі Росію, яка свою причетність заперечує. 

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Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися

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