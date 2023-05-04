  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 року
Наслідки російських обстрілів Херсона й Херсонщини, 3 травня 2023 рокуФото: Ivan Antypenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Атака РФ: Херсонщина оголосила триденну жалобу за загиблими

Валерій Сааков
54 хв. тому

Число жертв обстрілів 3 травня російськими військами Херсонської області зросло до 23 осіб, ще 46 людей дістали поранень. Влада регіону оголосила триденну жалобу.

https://p.dw.com/p/4QsUg

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила в четвер, 4 травня, триденну жалобу в регіоні за загиблими внаслідок скоєних напередодні російськими військами обстрілів цивільних об'єктів у Херсоні, а також самої області. Як заявив голова ОВА Олександр Прокудін, жалоба триватиме 4, 5 і 6 травня.

За даними посадовця, число жертв учорашніх ударів по Херсонщині зросло до 23 осіб, ще 46 людей отримали різноманітні поранення.

Прокудін звернувся до всіх небайдужих вшанувати пам'ять жертв чергового російського воєнного злочину хвилиною мовчання о 12:00.

Хаотичний обстріл Херсонщини росіянами

Російські війська почали масивно обстрілювати Херсон і населені пункти області зранку 3 травня. Станом на 16:30 повідомлялося, що лише в Херсоні внаслідок хаотичних атак РФ загинули 12 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень.

Також удень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків, троє працівників загинули. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Дар'ївської громади області.

Прокудін повідомив, що війська РФ обстрілювали з важкої артилерії обласний центр аж до вечора.

"Епіцентр" припиняє роботу в Херсоні

У компанії "Епіцентр", гіпермаркет якої був єдиним відкритим у Херсоні та вранці 3 травня був обстріляний військами РФ, підтвердили загибель трьох працівників та пообіцяли надати допомогу сім'ям жертв атаки.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі "Епіцентр" було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п'ятеро людей поранені. Серед них - відвідувачі торгового центру", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Гіпермаркет, який опинився під обстрілом, припинить свою роботу, повідомили в компанії. В "Епіцентрі" також заявили, що запропонують всім працівникам евакуюватися до безпечніших зон і працевлаштуватися у торговельних центрах мережі в інших регіонах.

Читайте також: Паспорт або депортація: окупанти змушують херсонців до документів РФ

Як родина шпигувала за росіянами під час окупації Херсона

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Банер з написом "Путін, Гаага чекає на тебе" (ілюстративне фото)

Зеленський у Гаазі: Всі хочуть бачити тут іншого Володимира

Конфлікти22 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Чому російські добровольці воюють на боці України?

Конфлікти20 год. тому08:58 хв.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Політика24 год. тому
Литовські прикордонники на кордоні Литви та Білорусі

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Литва легалізувала "пушбеки". Що кажуть правозахисники?

Політика2 хв. тому
Російський окупант поблизу Мелітополя (фото з архіву)

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

"Паспортний терор" РФ. Як бути тим, хто в окупації

Політика19 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика23 год. тому
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Суспільство3 травня 2023 р.
На головну сторінку