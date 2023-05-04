Атака РФ: Херсонщина оголосила триденну жалобу за загиблими

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила в четвер, 4 травня, триденну жалобу в регіоні за загиблими внаслідок скоєних напередодні російськими військами обстрілів цивільних об'єктів у Херсоні, а також самої області. Як заявив голова ОВА Олександр Прокудін, жалоба триватиме 4, 5 і 6 травня.

За даними посадовця, число жертв учорашніх ударів по Херсонщині зросло до 23 осіб, ще 46 людей отримали різноманітні поранення.

Прокудін звернувся до всіх небайдужих вшанувати пам'ять жертв чергового російського воєнного злочину хвилиною мовчання о 12:00.

Хаотичний обстріл Херсонщини росіянами

Російські війська почали масивно обстрілювати Херсон і населені пункти області зранку 3 травня. Станом на 16:30 повідомлялося, що лише в Херсоні внаслідок хаотичних атак РФ загинули 12 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень.

Також удень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків, троє працівників загинули. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Дар'ївської громади області.

Прокудін повідомив, що війська РФ обстрілювали з важкої артилерії обласний центр аж до вечора.

"Епіцентр" припиняє роботу в Херсоні

У компанії "Епіцентр", гіпермаркет якої був єдиним відкритим у Херсоні та вранці 3 травня був обстріляний військами РФ, підтвердили загибель трьох працівників та пообіцяли надати допомогу сім'ям жертв атаки.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі "Епіцентр" було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п'ятеро людей поранені. Серед них - відвідувачі торгового центру", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Гіпермаркет, який опинився під обстрілом, припинить свою роботу, повідомили в компанії. В "Епіцентрі" також заявили, що запропонують всім працівникам евакуюватися до безпечніших зон і працевлаштуватися у торговельних центрах мережі в інших регіонах.

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