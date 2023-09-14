На Херсонщині евакуюють дітей з 30 населених пунктів

Через постійні обстріли з боку військ РФ родини з дітьми мусять евакуюватися з понад 30 населених пунктів Херсонської області, розташованих уздовж правого берега Дніпра. Місцева влада готова допомогти сім'ям з виїздом.

Рада оборони Херсонщини ухвалила в четвер, 14 вересня, рішення про обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з понад 30 населених пунктів, які регулярно обстрілюють російські війська. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії", - наголосив він.

Серед населених пунктів, з яких мають евакуюватися родини з дітьми, Прокудін назвав місто Берислав та ще близько 30 сіл і селищ Бериславського й Херсонського районів, розташованих уздовж правого берега Дніпра.

"Ми готові допомогти вам з виїздом і облаштуванням на новому місці", - звернувся голова ОВА до батьків.

Також він повідомив що на території області комендантську годину "синхронізують зі світловим днем": тепер вона починатиметься о 20:00 і закінчуватиметься о 6:00.

"Інші рішення стосуються оборони області. Без подробиць, нехай це буде сюрпризом для росіян", - написав Прокудін.

Наприкінці серпня через складну безпекову ситуацію та російські обстріли оголосили примусову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів на Запоріжжі.

10 серпня оголосили обов'язкову евакуацію у Куп'янському районі Харківщини.

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