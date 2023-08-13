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На Херсонщині оголошено жалобу за жертвами російських ударів

Валерій Сааков | Дар'я Нинько
1 год. тому

Влада Херсонщини оголосила 14 серпня Днем жалоби за загиблими внаслідок недільних російських обстрілів. Число жертв ударів РФ зросло до семи, ще 13 людей зазнали поранень.

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Зруйнований внаслідок обстрілів будинок на Херсонщині
Семеро людей стали жертвами обстрілів військами РФ Херсонської області (фото ілюстративне)Фото: Igor Burdyga/DW

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила 14 серпня Днем жалоби за жертвами обстрілів російськими військами самого обласного центру й низки населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За даними чиновника, від скоєних у неділю, 13 серпня, російських обстрілів постраждали Херсон, селища Велетенське і Комишани, села Золота Балка, Станіслав і Широка Балка.

Семеро людей загинули, 13 - поранені

Жертвами обстрілів військ РФ стали семеро людей, повідомив Прокудін. Серед загиблих - двоє дітей: немовля віком 23 дні та 12-річний хлопчик. "Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему - 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого мешканця", - написав Прокудін.

У Станіславі внаслідок удару військ РФ загинули пастор церкви та його односелець, додав він.

Зросла й кількість поранених внаслідок російських обстрілів - станом на 17:00 відомо вже про 13 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його даними, рятувальники, попри повторні обстріли, вже ліквідували пожежі у житлових будинках та в гаражному приміщенні.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

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Зруйнований внаслідок обстрілів будинок на Херсонщині

На Херсонщині оголошено жалобу за жертвами російських ударів

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