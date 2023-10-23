На Херсонщині евакуюють дітей з 34 населених пунктів

Влада Херсонської області ухвалила в понеділок, 23 жовтня, рішення провести обов’язкову евакуацію мешканців 34 населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Ми вже ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми. Йдеться про 34 населених пункти, де найбільш непроста безпекова ситуація. Але не всі погоджуються виїздити. А при цьому ворог щодня нещадно б’є по наших містах і селах. Десятки авіабомб летять щодня у домівки. (...) Діти у постійні небезпеці", - наголосив Прокудін.

Примусова евакуація дітей у 23 населених пунктах

З огляду на загострення ситуації на Херсонщині була проведена нарада під головуванням віцепрем’єр-міністрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. За результатами наради було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію людей із прифронтової зони Херсонщини у примусовий спосіб, пояснив Прокудін. Зокрема, у примусовий спосіб евакуюватимуть мешканців 23 населених пунктів, що постійно перебувають під ударами військ РФ.

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До переліку увійшли такі міста та селища: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.

"Окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку", - пояснив посадовець.

За даними пресслужби мінінтеграції, схвалено примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонщини. Її проведуть із Бериславського, Каховського, а також Херсонського районів, кажуть у відомстві.

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Прокудін також запевнив, що евакуація буде безоплатною і за потреби евакуйованим надаватимуть житло.

Херсонщина під градом КАБів

Останнім часом російські війська значно активізували обстріли правобережної частини Херсонської області, дедалі частіше застосовуючи в значній кількості керовані авіабомби (КАБ), що мають значно більшу руйнівну силу, порівняно з артилерійськими снарядами чи ракетами до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

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Влада Херсонщини не вперше ухвалює рішення про обов’язкову евакуацію з окремих населених пунктів, що особливо потерпають від російських обстрілів.

Дітей примусово евакуюватимуть і на Донеччині

Водночас у мінінтеграції повідомили про одностайну підтримку ухваленого раніше рішення Донецької ОВА щодо оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей з двох районів області. "Вона буде проведена із восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною", - пояснили в відомстві.

Усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника буде вивезено до початку холодів, пообіцяли в міністерстві.