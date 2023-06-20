На Херсонщині досі підтоплено 21 населений пункт - ДСНС

У Херсонській області рівень води Дніпра поступово спадає і станом на ранок вівторка, 20 червня, її показник становить 0,31 метра, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Від початку доби рівень води знизився на вісім сантиметрів.

Підтопленими на правому березі Дніпра лишаються чотири населених пункти (818 будинків), на тимчасово окупованій РФ території області - 17, повідомили в ДСНС.

"Минулої доби рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонн води. Від початку робіт - понад 156 тисяч тонн з 572 будинків та підвалів. Підвезено понад 47 тонн води для громадян, а з початку робіт 489 тонн води та 36 597 кілограмів продуктів харчування та першої необхідності", - додали в держслужбі.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, п'ять громад мають проблеми з водою через засушення Каховського водосховища. "Зараз відновлюємо деякі свердловини, запускаємо додаткові позиції, а також шукаємо місця під ще 54 свердловини. У Бориславі вже визначено ділянки під буріння і вже направлено відповідні проєкти договору", - сказав він у відеозверненні, яке опубліковане на його Telegram-каналі.

Читайте також: Наслідки руйнування Каховської ГЕС для фермерів півдня

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України схвалив виплату грошової допомоги людям, які постраждали через підтоплення у Херсонській і Миколаївській областях. Йдеться про одноразову виплату кожному постраждалому п'яти тисяч гривень.

Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група - СБУ

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ще 9 червня заявили, що Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС.

Того ж дня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Згодом докази того, що вибух спричинила Росія, публікувало видання The New York Times.

Читайте також: Мешканців Одещини попередили про небезпеку купання у морі