На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік

Внаслідок російського обстрілу центру Вовчанська Харківської області загинув чоловік, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України у неділю, 1 жовтня.

У Харківській обласній прокуратурі уточнюють, що йдеться про 63-річного місцевого мешканця . "Під ударом опинилася центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, від отриманих травм він загинув на місці", - повідомили у відомстві.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, в ніч на неділю, 1 жовтня, Росія атакувала Україну близько 30 ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків. З них вдалось знищити 16 "шахедів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.