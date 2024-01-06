На Харківщині і Херсонщині руйнування через обстріли
Російські сили атакували Тягинську громаду у Херсонській області, внаслідок чого є значні руйнування. "Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки", - повідомляє 6 січня у Telegram Херсонська ОВА.
За останню добу від російської агресії у області одна людна загинула, п'ятеро дістали поранення.
На Харківщині під ударом 15 населених пунктів
У Харківські області за минулу добу російськими обстрілами пошкоджені ліцей і приватні будинки, поранена жінка. "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини", - повідомив керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов.
Також зранку росіяни завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі, попередньо - ракетами С-300.
У Нікополі загинув чоловік
У Дніпропетровській області внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя є загиблий мирний мешканець та двоє травмованих, серед яких 16-річна дівчина, інформує Офіс генпрокурора України.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, газогін, лінії електропередач.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загалом РФ завдала впродовж минулої доби 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.
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