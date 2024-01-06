На Харківщині і Херсонщині руйнування через обстріли

РФ завдала впродовж минулої доби 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, є загиблі та поранені у різних областях. У Херсонській області зруйновані модульні будинки для переселенців.

Російські сили атакували Тягинську громаду у Херсонській області, внаслідок чого є значні руйнування. "Зокрема знищена будівля сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки", - повідомляє 6 січня у Telegram Херсонська ОВА.

За останню добу від російської агресії у області одна людна загинула, п'ятеро дістали поранення.

На Харківщині під ударом 15 населених пунктів

У Харківські області за минулу добу російськими обстрілами пошкоджені ліцей і приватні будинки, поранена жінка. "Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини", - повідомив керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Також зранку росіяни завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі, попередньо - ракетами С-300.

У Нікополі загинув чоловік

У Дніпропетровській області внаслідок ранкового артобстрілу Нікополя є загиблий мирний мешканець та двоє травмованих, серед яких 16-річна дівчина, інформує Офіс генпрокурора України.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, газогін, лінії електропередач.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загалом РФ завдала впродовж минулої доби 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

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