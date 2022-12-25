Двоє людей зникли безвісти після сходження лавини в Австрії

Ще двоє лижників зазнали поранень і перебувають у лікарнях. Лавина зійшла з 2700-метрової гори Трітткопф і докотилася до прилеглих лижних трас.

Двоє людей зникли безвісти після сходження лавини біля гірськолижного курорту Цюрс в Австрії у неділю, 25 грудня, повідомляє Reuters з посиланням на Австрійське агентство преси (APA).

Лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) з 2700-метрової гори Трітткопф і докотилася до прилеглих лижних трас. Їй передували кілька днів снігопадів, які супроводжувалися нетипово теплою погодою для цього регіону, пише AP.

Читайте також: Лавина в італійських Альпах забрала життя щонайменше шістьох людей

На початку пошукової операції близько 200 рятувальників з собаками розшукували десятьох людей, які могли опинитися під сніговими завалами. Підозра про таку кількість постраждалих ґрунтувалася на відео одного з лижників.

Проте наразі вже відомо, що двоє людей з пораненнями знаходяться в лікарнях. Ще шестеро лижників, які фігурували на відео, не постраждали.

Читайте також: Кількість жертв зимового буревію в США зросла до 26