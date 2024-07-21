На гей-парад у Кельні вийшли 60 тисяч людей

У традиційному щорічному гей-параді Сhristtorher Street Day (CSD) у Кельні в неділю, 21 липня, взяли участь загалом понад 60 тисяч осіб. У їхній барвистій ході вулицями міста було задіяно 90 прикрашених возів. CSD по праву вважається одним із найбільших парадів ЛГБТ-спільноти в Європі. Цього року, як і минулого, він пройшов під девізом "За права людини. Нас багато. Ми разом. Ми сильні".

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) наголосив, що реєструється дедалі більше нападів на ЛГБТ-людей, і тому їм зараз особливо важливо триматися. "CSD - це дуже важлива демонстрація демократії, свободи та прав гомосексуалів. Ці права особливо важливі, оскільки вони завжди першими обмежуються автократіями, - цитує Лаутербаха агенція dpa. - І ми бачимо, як це вже відбувається в Європі. Тому я думаю, що парад ніколи не був більш політичним висловлюванням, ніж цього року, і він вкрай необхідний".

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Мерка Кельна Генрієтта Рекер (Henriette Reker) заявила, що проведення CSD - це сигнал, "що ми не відкочуємося назад, що ми розширюємо те, чого було досягнуто за останні роки й десятиліття", маючи на увазі досягнуті успіхи в боротьбі за права людей. Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) погодилася з цим і попередила: "Ми помічаємо, що зараз є фашисти і нацисти, які хочуть відкату". Обидві вони, як і Лаутербах, взяли участь у CSD.

Уповноважений уряду у справах ЛГБТ-спільноти Свен Леман (Sven Lehmann) закликав доповнити статтю 3 Основного закону ФРН. Наразі там ідеться: "Ніхто не може зазнавати утисків або отримувати перевагу через його стать, походження, расу, мову, країну походження, віру, релігійні або політичні світогляди". Леман пропонує включити до цього переліку ознак сексуальну орієнтацію, і зробити це до наступних федеральних виборів, щоб гарантовано захистити права ЛГБТ.

Паради Christopher Street Day у ФРН

Наймасштабніші паради CSD у Німеччині проходять у Берліні та Кельні. Назва Christopher Street Day походить від вулиці Крістофер-стріт у Нью-Йорку, де 1969 року гомосексуали і транссексуали вперше в історії масово і відкрито виступили проти дискримінації та поліцейського свавілля.

У ФРН демонстрація на захист прав секс-меншин уперше відбулася 1972 року в Мюнстері. А назва Christopher Street Day увійшла в німецький ужиток 1979 року на акціях у Бремені та Берліні.

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