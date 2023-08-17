На Гаваях зростає кількість жертв лісових пожеж

На острові Мауї після лісових пожеж знайшли тіла 110 загиблих. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. Наразі обстежили 38 відсотків території, що постраждала.

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї сягнула 110 осіб, повідомив губернатор Джош Грін увечері 16 серпня.

За його словами, остаточна кількість жертв може виявитися вдвічі вищою, оскільки сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Пошукові групи зі спеціально навченими собаками поки що оглянули 38 відсотків території, що постраждала від лиха. Кількість пошукових собак планується подвоїти до 40.

Байден летить на Гаваї

Президент США Джо Байден 21 серпня вирушить на Мауї, щоб зустрітися з постраждалими, рятувальниками та місцевою владою.

"Я, як і раніше, готовий надати все необхідне жителям Гаваїв для відновлення після цієї катастрофи", - сказав він.

Стихія знищила на острові історичне місто Лагайна: 2200 будівель, переважно житлові будинки, повністю згоріли або пошкоджені, 850 гектарів землі - випалені. Відновлення обійдеться в 5,5 мільярда доларів, за оцінками Федерального агентства з менеджменту надзвичайних ситуацій.

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Найсмертоносніша пожежа у США за 100 років

Пожежу, що спалахнула на Гаваях тиждень тому, називають найсмертоноснішою у США за останнє століття.

Влада вважає, що руйнівні наслідки були обумовлені збігом низки чинників, зокрема перебоями в системі комунікації та ураганним вітром, що досягав швидкості до 130 кілометрів на годину.

Губернатор і генеральний прокурор штату оголосили, що проведуть перевірку того, чи було населення своєчасно попереджене про загрозу пожежі. Як повідомляло агентство Reuters, сирени, які подають сигнал тривоги під час пожежі, не спрацювали. Своєю чергою перешкоди в мережі мобільного зв'язку та перебої з електроенергією завадили сповістити людей про небезпеку в інший спосіб.

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