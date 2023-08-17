  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Природа й екологіяСполучені Штати Америки

На Гаваях зростає кількість жертв лісових пожеж

Жан Рофе | Віолетта Чайковська
3 год. тому

На острові Мауї після лісових пожеж знайшли тіла 110 загиблих. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. Наразі обстежили 38 відсотків території, що постраждала.

https://p.dw.com/p/4VGGv
Наслідки лісової пожежі на острові Мауї
Наслідки лісової пожежі на острові МауїФото: Mike Blake/REUTERS

Кількість загиблих унаслідок лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї сягнула 110 осіб, повідомив губернатор Джош Грін увечері 16 серпня.

За його словами, остаточна кількість жертв може виявитися вдвічі вищою, оскільки сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Пошукові групи зі спеціально навченими собаками поки що оглянули 38 відсотків території, що постраждала від лиха. Кількість пошукових собак планується подвоїти до 40.

Байден летить на Гаваї

Президент США Джо Байден 21 серпня вирушить на Мауї, щоб зустрітися з постраждалими, рятувальниками та місцевою владою.

"Я, як і раніше, готовий надати все необхідне жителям Гаваїв для відновлення після цієї катастрофи", - сказав він.

Стихія знищила на острові історичне місто Лагайна: 2200 будівель, переважно житлові будинки, повністю згоріли або пошкоджені, 850 гектарів землі - випалені. Відновлення обійдеться в 5,5 мільярда доларів, за оцінками Федерального агентства з менеджменту надзвичайних ситуацій.

Читайте також: У Канаді евакуювали тисячі людей через лісові пожежі

Найсмертоносніша пожежа у США за 100 років

Пожежу, що спалахнула на Гаваях тиждень тому, називають найсмертоноснішою у США за останнє століття.

Влада вважає, що руйнівні наслідки були обумовлені збігом низки чинників, зокрема перебоями в системі комунікації та ураганним вітром, що досягав швидкості до 130 кілометрів на годину.

Губернатор і генеральний прокурор штату оголосили, що проведуть перевірку того, чи було населення своєчасно попереджене про загрозу пожежі. Як повідомляло агентство Reuters, сирени, які подають сигнал тривоги під час пожежі, не спрацювали. Своєю чергою перешкоди в мережі мобільного зв'язку та перебої з електроенергією завадили сповістити людей про небезпеку в інший спосіб.

Читайте також: Лісові пожежі на грецькому Родосі: евакуюють десятки тисяч людей

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прапори НАТО та України

НАТО в обмін на території: США заперечують подібні дискусії

Політика53 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Global Marijuana March у Мадриді

Фактчекінг: наскільки (не)безпечним є канабіс

Фактчекінг: наскільки (не)безпечним є канабіс

Панорама17 год. тому
external

Симороз про втрату ніг, скандал з Шуляк і незаконні забудови

Симороз про втрату ніг, скандал з Шуляк і незаконні забудови

Суспільство23 год. тому18:40 хв.
ФРН - основна ціль мігрантів

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Політика22 год. тому
external

Мати і дружина військового розвіяли його прах на Фарерах

Мати і дружина військового розвіяли його прах на Фарерах

Конфлікти16 серпня 2023 р.02:56 хв.
Пам'ятник коню у Конотопі вважається одним із символів міста

Дерусифікація і перейменування вулиць: приклад Конотопа

Дерусифікація і перейменування вулиць: приклад Конотопа

Політика16 серпня 2023 р.
16 квітня 2019 року урядовий Bombardier Global 5000 ледь не розбився під час аварійної посдки в Берліні

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Політика15 серпня 2023 р.
На головну сторінку