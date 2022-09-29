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Наслідки буревію
Наслідки буревіюФото: Marco Bello/REUTERS
Природа й екологіяСполучені Штати Америки

Буревій Ієн в США: знеструмлені будинки та зниклі безвісти

Анастасія Шепелева
37 хв. тому

Буревій, що обрушився на Флориду, спричинив знеструмлення декількох округів. Багатьох людей досі шукають.

https://www.dw.com/uk/na-floridu-obrusivsa-burevij-ponad-25-mln-znestrumlenih-budinkiv-ta-znikli-bezvisti/a-63287989

Понад 2,5 мільйона будинків і підприємств у Флориді залишаються знеструмленими внаслідок  буревію "Ієн", повідомляє Reuters у четвер, 29 вересня.

За даними агентства, це одна з найпотужніших стихій, яка спіткала материкову частину США за останні роки. У штаті оголосили надзвичайний стан.

Наслідки буревію
Наслідки буревіюФото: Marco Bello/REUTERS

Перш ніж досягти Атлантики зі швидкістю в майже 250 км на годину, ураган затопив цілі громади, зниклих безвісти людей досі шукають. Повідомлення про нібито двох загиблих наразі не підтвердились. До пошуково-рятувальної операції залучили 28 гелікоптерів. Влада вдалася до евакуації двох місцевих лікарень.

"Наслідки цього шторму історичні, завдана шкода також. Ми ніколи не бачили подібної повені. Ми ніколи не бачили штормових хвиль такого масштабу", - заявив губернатор Рон ДеСантіс під час брифінгу.

Наслідки буревію
Наслідки буревіюФото: Marco Bello/REUTERS

Він додав, що округи Лі та Шарлотт, де проживають понад 900 тисяч людей, "в основному без мережі".

Несучись Флоридою буревій послабшав, втім все ж спричинив сильний вітер, проливні дощі та штормові хвилі, зокрема в Джорджії, Південній і Північній Кароліні. Наразі метеорологи фіксують його максимальну швидкість в 100 км на годину.

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