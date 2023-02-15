Учасники "Рамштайну" обговорять передачу танків - Резніков

Війна Росії проти України - новини середи, 15 лютого.

++11:05++

В енергосистемі України вже четверту добу поспіль відсутній дефіцит потужності. Сьогодні, 15 лютого, він також не прогнозується, повідомляє НЕК "Укренерго". Через це компанія на сьогодні не встановила ліміти споживання. "Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень", йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Водночас, в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, повідомляють в "Укренерго".

++10:45++

Армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на суму 522 мільйони доларів, повідомило агентство AFP. Таке рішення у США ухвалили на тлі занепокоєння, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів, які є у Сполучених Штатів та інших країн-союзників.

Виготовлятимуть боєприпаси компанії Northrop Grumman Systems Corp. і Global Military Products Inc. Поставки снарядів мають розпочатися вже у березні, йдеться у повідомленні.

Боєприпаси для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Про те, що в ході бойових дій в Україні витрачається "величезна кількість" боєсприпасів, що, своєю чергою, виснажує запаси союзників України, каже і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Нинішні темпи, з якими Україна витрачає боєприпаси, в багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва. Це чинить тиск на нашу оборонну промисловість", - заявив він, цитує AFP.

++09:30++

Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво РФ стає критично слабким місцем, чому сприяють і стратегічні та оперативні прорахунки у війні проти України. Про це йдеться у зведенні воєнної розвідки Великобританії, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни.

Такого висновку у британській розвідці дійшли через заклик заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва збільшити виробництво танків у Росії, а також після кількох публічних коментарів президента РФ Володимира Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію" - тобто повномасштабну війну проти України.

Зокрема, в розвідці наводять публічний випад президента РФ Путіна на адресу віцепрем'єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість. "На телевізійній зустрічі 12 січня 2023 року Путін звинуватив Дениса Мантурова, віцепрем'єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість, у "валянні дурня", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Обсяги виробництва майже напевно не відповідають вимогам міноборони РФ щодо ресурсів для війни в Україні та відновлення довгострокових оборонних потреб, зауважили британські розвідники.

++09:00++

Для України важливі швидко ухвалені та реалізовані рішення щодо постачання зброї та навчання військових Збройних сил, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 14 лютого, за підсумками першого дня зустрічі у форматі "Рамштайн".

Він також розповів, що на зустрічі були ухвалені "сильні рішення" для захисту України, але не про всі з них можна повідомляти публічно. "Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових", - сказав президент та додав, що хоча значну частину домовленостей і дискусій не можна обговорювати публічно, Україна і партнери разом роблять усе, щоб РФ якнайшвидше програла у війні.

++08:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині та трьох авіаційних ударів по території України. Окрім того, зафіксовано 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільних об’єктів Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - йдеться у повідомленні. Окрім того, війська РФ не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських сил, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомили у генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала восьми ударів по районах зосередження російських військових та техніки. Українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження військових РФ, шість складів боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби, повідомляє генштаб ЗСУ.

++07:15++

На другий день зустрічі контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" її учасники приділять більше уваги питанню щодо передачі танків Україні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вдячний усім країнам-учасницям "Рамштайну" і Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтрашній графік буде насиченим. Більше часу приділимо обговоренню танків", - написав Резніков у Twitter напередодні увечері.

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