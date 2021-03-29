На довиборах до Верховної Ради на Донеччині переміг Аксьонов

Представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов , переміг на одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області на довиборах до Верховної Ради України. За результатами електронного опрацювання 100 відсотків протоколів, він набрав 65,46 відсотка голосів виборців, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України у понеділок, 29 березня.

Представник "партії Шарія" Валентин Рибін набрав 13 відсотків, представниця "Європейської солідарності", волонтерка і дитяча кардіохірургиня Юлія Кузьменко - 6,69 відсотка. Членкиня партії "Держава" Вікторія Шилова набрала 4,08 відсотка голосів, представник партії "Слуга народу" Андрій Бондаренко - 3,02 відсотка, а представниця партії "Опозиційний блок" Надія Масло - 2,92 відсотка. Решта кандидатів не набрали двох відсотків.

Напередодні журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що у 2014 році Аксьонов організував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою. За його словами, згодом Аксьонов в окупованому Росією Криму отримав російський паспорт. Сам Аксьонов поки не коментував цю заяву, однак раніше подібні звинувачення заперечував.

У 2015 році він уперше переміг на виборах мера Добропілля. Згодом Аксьонова підозрювали у підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук, він проходив лікування в Німеччині, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". У 2019 році він повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але у 2020 році знову переобрався на цю посаду.

Нагадаємо, в окрузі №50 вибори пройшли через обрання позафракційного депутата від нього Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області.