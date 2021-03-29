 На довиборах до Верховної Ради на Донеччині переміг Аксьонов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

На довиборах до Верховної Ради на Донеччині переміг Аксьонов

За результатами електронного опрацювання 100 відсотків протоколів, представник партії "Порядок" набрав 65,46 відсотка голосів виборців.

Андрій Аксьонов переміг на довиборах до Верховної Ради, архівне фото

Андрій Аксьонов переміг на довиборах до Верховної Ради, архівне фото

Представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов , переміг на одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області на довиборах до Верховної Ради України. За результатами електронного опрацювання 100 відсотків протоколів, він набрав 65,46 відсотка голосів виборців, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України у понеділок, 29 березня.

Представник "партії Шарія" Валентин Рибін набрав 13 відсотків, представниця "Європейської солідарності", волонтерка і дитяча кардіохірургиня Юлія Кузьменко - 6,69 відсотка. Членкиня партії "Держава" Вікторія Шилова набрала 4,08 відсотка голосів, представник партії "Слуга народу" Андрій Бондаренко - 3,02 відсотка, а представниця партії "Опозиційний блок" Надія Масло - 2,92 відсотка. Решта кандидатів не набрали двох відсотків.

Напередодні журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що у 2014 році Аксьонов організував так званий "референдум" у селищі Новодонецьке, де тоді був селищним головою. За його словами, згодом Аксьонов в окупованому Росією Криму отримав російський паспорт. Сам Аксьонов поки не коментував цю заяву, однак раніше подібні звинувачення заперечував.

У 2015 році він уперше переміг на виборах мера Добропілля. Згодом Аксьонова підозрювали у підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук, він проходив лікування в Німеччині, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". У 2019 році він повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але у 2020 році знову переобрався на цю посаду.

 

Нагадаємо, в окрузі №50 вибори пройшли через обрання позафракційного депутата від нього Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області. 

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