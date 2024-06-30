На Донеччині за добу загинули семеро людей - ОВА

На Донеччині за добу загинули семеро людей - ОВА30 червня 2024 р.
За минулу добу на Донеччині зафіксували 32 обстрілів Росії, загинули семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю, 30 червня.
За його словами, одна людина загинула у Курахівці Покровського району, ще троє там зазнали поранень. У Костянтинівці російські обстріли також забрали життя людини, ще трьох поранили. Обстрілами тут було зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 13, а також 12 багатоповерхівок, чотири нежитлові приміщення, три адмінбудівлі, спортзал, крамницю, два інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.
У Лиманській громаді загинули троє людей, ще одна особа зазнала поранень, додав Філашкін. У Торецькій громаді також двоє загиблих та шість поранених, пошкоджено 24 будинки та дві адмінбудівлі.
Ще одна людина зазнала поранень у Кураховому Покровського району. Там також знищено будинок. Крім того, пораненого та пошкодження будинку зафіксували у Торському.
У Селидовому пошкоджено три адмінбудівлі та шість промислових приміщень, у Часовоярській громаді - чотири приватні будинки і багатоповерхівка, у Сіверській - два будинки зруйновані і два пошкоджено.
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