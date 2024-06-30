На Донеччині за добу загинули семеро людей - ОВА

Внаслідок обстрілів РФ в різних населених пунктах Донеччини було вбито сімох людей, ще 15 отримали поранення.

За минулу добу на Донеччині зафіксували 32 обстрілів Росії, загинули семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю, 30 червня.

За його словами, одна людина загинула у Курахівці Покровського району, ще троє там зазнали поранень. У Костянтинівці російські обстріли також забрали життя людини, ще трьох поранили. Обстрілами тут було зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 13, а також 12 багатоповерхівок, чотири нежитлові приміщення, три адмінбудівлі, спортзал, крамницю, два інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.

У Лиманській громаді загинули троє людей, ще одна особа зазнала поранень, додав Філашкін. У Торецькій громаді також двоє загиблих та шість поранених, пошкоджено 24 будинки та дві адмінбудівлі.

Ще одна людина зазнала поранень у Кураховому Покровського району. Там також знищено будинок. Крім того, пораненого та пошкодження будинку зафіксували у Торському.

У Селидовому пошкоджено три адмінбудівлі та шість промислових приміщень, у Часовоярській громаді - чотири приватні будинки і багатоповерхівка, у Сіверській - два будинки зруйновані і два пошкоджено.

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