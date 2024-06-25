На Донеччині планують евакуювати сім'ї з дітьми із п'яти сіл

Через посилення обстрілів з боку Росії примусову евакуацію сімей з дітьми планується провести з кількох громад Донецької області, повідомили в Донецькій ОВА.

Влада Донецької області ухвалила рішення ініціювати примусову евакуацію сімей з дітьми у п'яти населених пунктів області, повідомив у вівторок, 25 червня, голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - написав посадовець у Telegram-каналі.

За словами Філашкіна, тепер це рішення мають погодити органи військового командування на відповідній території та Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Крім того, було розглянуто питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади через посилення обстрілів з боку РФ, додав голова ОВА, однак не уточнив, які саме рішення були ухвалені.

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Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини через активні бойові дії, що ведуться на території області. Попри обов'язковість, від евакуації можна відмовитися - достатньо підписати заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.