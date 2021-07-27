 На Донбасі 22 серпня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

На Донбасі 22 серпня загинув український військовий

Український військовослужбовець загинув на Донбасі внаслідок обстрілу 22 серпня, повідомили в Києві.

Український солдат на Донбасі

Український солдат на Донбасі

Військовослужбовець Збройних сил України загинув на Донбасі в неділю, 22 серпня. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

За даними пресслужби, від початку цієї доби було зафіксовано три порушення режиму припинення воню "з боку збройних формувань Російської Федерації". "Біля Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

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У ньому наголошується, що в результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. 19 серпня також повідомлялося про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці липня делегація України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксовано двократне скорочення втрат українських Збройних сил.

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