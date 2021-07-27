На Донбасі 22 серпня загинув український військовий

Військовослужбовець Збройних сил України загинув на Донбасі в неділю, 22 серпня. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

За даними пресслужби, від початку цієї доби було зафіксовано три порушення режиму припинення воню "з боку збройних формувань Російської Федерації". "Біля Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ООН: прифронтовим територіям Донбасу взимку загрожує гуманітарна криза

У ньому наголошується, що в результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. 19 серпня також повідомлялося про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці липня делегація України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксовано двократне скорочення втрат українських Збройних сил.