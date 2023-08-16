На Дніпропетровщині ударом РФ вбито 18-річного хлопця

Армія РФ вдень у середу обстріляла Харківську та Дніпропетровську області. На Дніпропетровщині 18-річний хлопець зазанав важких поранень, лікарям не вдалося його врятувати.

Внаслідок російських повітряних ударів по Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області у середу, 16 серпня, загинув 18-річний хлопець. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, лікарі боролися за його життя, але від отриманих поранень він помер.

Окрім того, ще четверо людей постраждали внаслідок удару армії РФ, серед них дворічна дитина. "Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв", - повідомив також Лисак у Telegram.

Окрім того, о 16 годині у середу російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється", - написав він у Telegram.

Війська РФ з артилерії обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

Ще одна людина загинула і щонайменше троє зазнали поранень внаслідок обстрілу військами РФ села у Бериславському районі на Херсонщині, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 16 серпня близько 13:00 військовослужбовці РФ обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області. Щонайменше троє цивільних зазнали поранень", - йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина перша, частина друга статті 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на середу Росія атакувала портову та зернову інфраструктуру на півдні України ударними дронами типу Shahed-136/131. Зокрема, росіянам вдалося вразити один із річкових портів на Дунаї.

Читайте також: Бухарест засудив атаки РФ на портову інфраструктуру України на Дунаї