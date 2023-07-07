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На Дніпропетровщині двоє загиблих через нічну атаку дронів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Двоє чоловіків загинули через падіння уламків "шахеда" на авто, яке рухалось по трасі на Дніпропетровщині. Ще один дрон спричинив пожежу у приватному підприємстві.

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Автівка, знищена внаслідок російської атаки (архівне фото)
Двоє чоловіків загинули через падіння уламків "шахеда" на авто, яке рухалось по трасі на ДніпропетровщиніФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

У ніч на п'ятницю, 7 липня, росіяни випустили по території України 18 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". На Дніпропетровщині області уламки безпілотника впали на авто, яке їхало по трасі. Загинуло двоє чоловіків, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загалом над  Дніпропетровщиною збили шість "шахедів". Однак один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі.

"Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали. Ніхто не постраждав", - зазначив Лисак.

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Без жертв.

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ЗСУ знищили 12 "шахедів"

У південних і східних регіонах Збройним силам України вдалося знищити 12 з 18 випущених безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Росіяни запускали їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край Росії).

У генеральному штабі ЗСУ попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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