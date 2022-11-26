На деокупованій Херсонщині військами РФ вбито 32 цивільних

276-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 26 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 26 листопада (час київський).

++19.49++

Російські окупанти продовжують щоденні обстріли деокупованого Херсона, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних жителів. Загалом з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав Клименко на Facebook. Він зазначив, що багато хто евакуюється, щоб знайти притулок у більш спокійних регіонах держави, але водночас багато городян залишаються у своїх будинках. "І нам необхідно гарантувати їм максимально можливу безпеку", - наголосив Клименко.

++19.32++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо у Києві. "Під час зустрічі ми обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію України, використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення та питання засудження злочинів Росії через створення Спеціального міжнародного трибуналу. Торкнулися також ініціативи президента Володимира Зеленського GrainforUkraine. Дякую Бельгії за приєднання до програми", - написав Шмигаль у Telegram. Він також подякував де Кроо за важливий та символічний візит, а також всьому бельгійському народу за всебічну допомогу Україні. У свою чергу де Кроо запевнив, що Бельгія допомагатиме Україні з обладнанням та розмінуванням, а також адвокатуватиме питання демілітаризації ЗАЕС.

++19.17++

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, після якої повідомив, що програми навчання для військових ЗСУ в Естонії триватимуть. "У мене була змістовна відеоконференція з моїм естонським колегою Ханно Певкуром, коли він був у гостях у наших солдатів на тренувальній базі в Естонії. Я скористався нагодою, щоб привітати наших воїнів, які незабаром закінчать свій курс і вирушать до районів бойових дій", - написав Резніков у Twitter. "Я вдячний нашим естонським друзям за їхню потужну підтримку! Вони стоять на нашому боці. Програми навчання для української армії в Естонії триватимуть", - додав він.

++19.00++

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва запевнила, що її країна продовжить надавати допомогу Україні. "Я прибула до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Там, де це необхідно, ми допомагаємо!" - написала Новак у Twitter, опублікувавши фотографію зустрічі із Зеленським, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також прем'єр-міністрами Литви, Бельгії, Польщі та України.

++18.30++

У результаті авіаудару, завданого російськими окупантами по місту Часів Яр у Донецькій області, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. "За даними слідства, 26 листопада 2022 року збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи – один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

++17.53++

Польща виділить 20 мільйонів євро на підтримку програми Graine from Ukraine. Також Варшава має намір розширити прикордонну з Україною інфраструктуру для експорту українського зерна і вже виділяє для цього "чималу кількість коштів", заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. За його словами, через російську блокаду експорту українського зерна і продовольчої продукції в акваторії Чорного моря Польща готує облаштування нових пунктів перетину на кордоні з Україною. "Це необхідно, щоб забезпечити транзитний експорт (зерна з України. - Ред.) через Польщу до наших портів на Балтійському морі - на підтримку подальшого відновлення України і також для підтримки подолання сьогоднішніх викликів", - заявив Моравецький на пресконференції за підсумками міжнародного саміту з продовольчої безпеки в Києві в суботу. Зараз, за словами польського прем'єр-міністра, Польща спрямує доволі багато фінансів для того, щоб розширити прикордонну інфраструктуру між країнами, а також для розширення торгівлі.

Угорщина виділить кошти в рамках Grain from Ukraine

++17.44++

Угорщина виділить кошти на транспортування продовольчих товарів з України в рамках ініціативи Grain from Ukraine, а також забезпечить логістичну підтримку, заявила президентка Угорщини Каталін Новак. "Ми підтримуємо Україну на двосторонньому рівні. Ми виділили понад 172 мільйонів євро, і сьогодні Угорщина зобов'язалася забезпечити 3,5 мільйона доларів для того, щоб забезпечити транспортування 10 тисяч тонн пшениці і продовольчих товарів", - повідомила Новак на саміті з продовольчої безпеки. Вона також закликала використовувати українсько-угорський кордон як додатковий канал транспортування продовольства.

++17.17++

Російські військові завдали авіаудару по Часовому Яру, три людини дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко "Прямим влученням зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджений недобуд і склад", - написав він у Telegram в суботу. Кириленко вкотре закликав жителів евакуюватися. "Не проходить жодного дня, щоб росіяни не стріляли по цивільних в Донецькій області. Прилетіти може куди завгодно і в будь-який час. Залишатися в області небезпечно! Евакуюйтеся!", - написав чиновник.

++17.07++

Нідерланди виділять чотири мільйони євро для поставок українського зерна в країни, що борються з гострою нестачею продовольства в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України"), повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, виступаючи в онлайн-форматі на саміті з продовольчої безпеки. "Ця війна впливає на весь світ, загрожує продовольчій безпеці. Ми виділяємо чотири мільйони євро для Всесвітньої продовольчої програми. Ми раді підтримати ті країни, які відчувають потребу в продуктах. Ми продовжимо підтримувати мужній народ України", - цитує Рютте агенція "Інтерфакс-Україна".

++16.45++

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). "Прикордонники Житомирського загону затримали шістьох громадян Пакистану та Бангладеш. Чоловіки розповіли, що з території Білорусі до кордону з Україною їх на автомобілі довезли чоловіки у військовій формі, імовірно представники прикордонної служби Білорусі, та вказали в якому напрямку ті мають прямувати", - йдеться у повідомленні. Також, за даними ДПСУ, іноземці контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут та наказали після перетину кордону повідомити про своє місцеперебування. "Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно направляє потоки мігрантів в напрямку України", - наголосили в ДПСУ.

++16.22++

Бельгія виділить 10 мільйонів євро, а Франція - ще 6 мільйонів євро до раніше виділених 14 мільйонів євро гуманітарного фінансування для поставок українського зерна в країни, що борються з гострою нестачею продовольства. "Пане Президенте, дякую, що ви вибрали цей сумний день для запуску ініціативи "Зерно з України" ... оскільки є в світі країни, які на межі штучного голоду. Програма допоможе задовольнити продовольчі потреби стількох людей у світі, стабілізувати ціни", - повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо на міжнародному саміті з продовольчої безпеки в Києві в суботу, звертаючись до Володимира Зеленського. Він також висловив щирі співчуття мільйонам жертв Голодомору, організованого Радянським Союзом 90 років тому.

"Ініційована Зеленським програма "Зерно з України" робить великий внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки.. Сьогодні я заявляю про додатковий внесок 6 мільйонів євро для транспортування і розподілу за Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП ООН) українського зерна Ємену і Судану", - сказав своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні на саміті. Він нагадав, що Франція вже виділила 14 мільйонів євро, щоб допомогти ВПП ООН доставити 25 тисяч тонн пшениці, подарованої Україною Сомалі.

++16.00++

Уряд України виділив 900 мільйонів гривень для закупівлі кукурудзи для бідних країн Азії та Африки, сказав у суботу, виступаючи на саміті з продовольчої безпеки в Києві, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Уряд України, незважаючи на наші власні труднощі, вже виділив 900 мільйонів гривень на закупівлю кукурудзи для Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Україна знає, що таке голод, і ми не хочемо, щоб через Росію і її нелюдські методи знову вже в ХХІ столітті вмирали люди", - сказав він. "Росія зацікавлена в глобальній нестабільності так само, як в 1933 році були зацікавлені в смерті українців. Президент Зеленський запропонував посилити гуманітарну складову українського зернового експорту. Упевнений, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються десятки країн", - додав прем'єр України.

++15.37++

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру в суботу збільшилася до 13 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко. "До лікарів звернулися вже 13 осіб, які постраждали через ракетний удар по Дніпру. Четверо в лікарні. Серед них - 17-річний юнак", - написав він у Telegram. Є ймовірність, що під завалами перебуває людина, додав Резніченко.

++15.29++

Німеччина надасть додатково 15 мільйонів євро для поставок зерна з України в рамках Всесвітньої продовольчої програми, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві у суботу. "Саме зараз, коли ми говоримо, судно Всесвітньої продовольчої програми, спонсороване Німеччиною, прямує в Ефіопію з українським зерном", - сказав він. Шольц наголосив, що "голод ніколи не можна використовувати як зброю". "Саме тому ми не можемо миритися з тим, що спостерігаємо сьогодні", - додав канцлер ФРН. "Ми знаємо, що, націлившись на сільськогосподарську інфраструктуру в Україні і блокуючи Чорноморські порти протягом місяців, Росія тільки погіршила ситуацію з продовольством у світі", - зазначив він. "Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал - ми не приймаємо цинічну війну Росії. Саме тому ми з радістю беремо участь у програмі Graine from Ukraine", - заявив він.

++15.05++

Через 90 років після початку Голодомору українці знову борються за своє існування, констатувала голова Європейського парламенту Роберта Мецола. "Через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження своїх життів, своєї ідентичності та своєї свободи. Так само і ми сьогодні стоїмо з Україною, боремося за наші цінності, пам'ятаємо всіх тих, кого радянський режим залишив померти голодною смертю", - написала Мецола у Twitter.

++14:48++

73 відсотки мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення через удари російських військ 23 листопада. Найвідчутніші проблеми зі зв'язком - у Донецькій та Запорізькій областях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Тим часом мер української столиці Віталій Кличко розповів в ефірі телеканалу "Київ", що без світла продовжують залишатись чверть споживачів міста. Водночас він сподівається, що завтра вдасться стабілізувати ситуацію та перейти вже до планових графіків відключення електроенергії.

Кличко також відповів на критику президента Володимира Зеленського, який у вечірньому відеозверненні 25 листопада сказав, що "не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно" щодо так званих "пунктів незламності", зокрема, "багато скарг у Києві". Мер столиці відповів, що в місті відкриті 436 пунктів обігріву, які вже відвідали 3600 киян.

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++14:20++

Відбувся новий обмін полоненими: Україна повернула 12 людей

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими з РФ, у рамках якого Україна повернула 12 людей. Серед них четверо бійців Військово-морських сил, по два нацгвардійці та прикордонники, один тероборонівець та троє цивільних - подружжя і чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових і сержантів. "Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, Чорнобильську атомну електростанцію та острів Зміїний", - повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців: 36 - 23 листопада, 50 - 24 листопада та 12 сьогодні.

++14:04++

Німеччина додасть 15 мільйонів євро на ініціативу "Зерно з України"

Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро на ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України" для країн Африки. - Ред.) після того, як минулого тижня закуплені нею 25 тисяч тонн українського зерна відправились до Ефіопії. Про це повідомила посолка ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у Twitter.

++13:56++

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по житловому кварталу Дніпра збільшилась до шести, одна жінка - у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++13:40++

Український президент Володимир Зеленський подякував Бельгії за лідерство в питанні заморожування російських активів у рамках санкцій Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України. "50 мільярдів євро, навіть більше. Важливо, щоб активи держави-терориста були спрямовані на компенсацію шкоди від її терору. Маємо зробити все для того, щоби це відбулось якнайшвидше", - сказав він на спільній пресконференції з бельгійським прем'єр-міністром Александером де Кроо в Києві.

Зеленський також повідомив, що Бельгія першою підтримала ініціативу Grain from Ukraine, профінансувавши її. Крім того, країна пообіцяла надати Україні електрогенератори. В свою чергу де Кроо нагадав, що Бельгія однією з перших надала військову допомогу Україні та запевнив, що вона продовжуватиме це робити. За його словами, Бельгія також прихистила понад 60 тисяч українських біженців.

++13:17++

У роковини Голодомору стартує програма "Зерно з України"

26 листопада, в 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років стартує програма Grain from Ukraine ("Зерно з України"), в рамках якої продовольство безкоштовно постачатиметься найбіднішим країнам Африки.

Фрагмент російської ракети в пшеничному полі на Харківщині, липень Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Як повідомив президент України Володимир Зеленський виданню The Guardian, за цією програмою до середини наступного року з України можуть бути відправлені до 60 суден із зерновими в Судан, Ємен і Сомалі, якщо для цього буде достатньо міжнародного фінансування. Перше судно, профінансоване Німеччиною, вже відправилось до Ефіопії.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже погодилося надати до 20 мільйонів доларів через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй на програму. Пообіцяла кошти й Великобританія. Сьогодні посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що кілька країн блоку "виділять великі суми" на підтримку ініціативи.

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++12:45++

Україна закликає світ визнати Голодом геноцидом

У 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні міністерство закордонних справ закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Меморіал жертвам Голодомору в Києві Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Голодомор визнали геноцидом українського народу в 20 державах світу. Зокрема, цього року таке рішення ухвалили в Бразилії, Чехії, Молдові та Ірландії. Також очікується, що 30 листопада відповідну резолюцію розглянуть та ухвалять у Німеччині.

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++12:30++

РФ ударила по Дніпру: частково зруйновані сім будинків, є постраждала

Російські війська вдарили по Дніпру. "За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від військової адміністрації. Аварійні служби вже усі виїхали на місце", - повідомив мер міста Борис Філатов.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що внаслідок удару частково зруйновані сім приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. З-під завалів дістали та доставили до лікарні жінку.

++12:03++

У Херсон подали електроенергію

У Херсон подали електрику, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Впорались трохи більше ніж за тиждень", - написав він у Telegram. Першочергово потужності подають на критичну інфраструктуру міста, на черзі - побутові споживачі.

Тим часом Київська міська військова адміністрація обіцяє завершити всі відновлювальні роботи щодо електро-, водопостачання та мобільного зв'язку протягом 24 годин. Наразі без електропостачання, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч киян. Водопостачання відновлене в повному обсязі, але у квартирах на верхніх поверхах може бути понижений тиск. Мобільний зв'язок доступний практично в усіх районах, але в місцях без електроспоживання можуть бути локальні проблеми.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський приїздив уранці до будинку у Вишгороді Київської області, в який днями влучила російська ракета. "Всі потерпілі отримають необхідну допомогу", - запевнив керівник його Офісу Андрій Єрмак.

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++11:40++

З Моравецьким до Києва прибули прем'єри Литви та Бельгії

Крім прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, до України також прибула прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте.

Вони вже провели з українським прем'єром Денисом Шмигалем зустріч у форматі так званого "Люблінського трикутника" та підписали спільну заяву. В ній глави урядів, зокрема, підтримали початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу після отримання оцінки Європейської Комісії та підтвердили готовність активізувати дискусію в Північноатлантичному альянсі (НАТО) щодо запрошення України до переговорів про вступ.

Крім того, до Києва приїхав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вони підписали декларацію, в якій Бельгія засвідчила підтримку руху України до повноправного членства в ЄС і НАТО. Де Кроо також пообіцяв надання Києву генераторів і подальшої військової допомоги.

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++11:26++

Розвідка: РФ обстрілює Україну ракетами з 80-х зі знятими ядерними боєголовками

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих крилатих ракет і обстрілює ними Україну, йдеться в щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Зокрема, на знімках з відкритих джерел видно уламки збитої в Україні крилатої ракети AS-15 Kent (Х-55), спеціально розробленої в 1980-х роках для несення ядерних боєприпасів.

Утім британські розвідники наголошують, що й такі ракети без бойової частини становлять небезпеку. Водночас вони зауважують: те, що Росія змушена розбирати ядерний арсенал, свідчить про виснаження її запасів озброєнь.

++10:58++

Прем'єр Польщі Моравецький прибув до України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до України з неанонсованим візитом. Як повідомляє його канцелярія, він уже поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору в Києві.

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++10:45++

Внаслідок обстрілів Росією території України 25 листопада двоє цивільних загинули в Херсонській області, ще десятеро були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Ще четверо мирних громадян були поранені в Донецькій області, один - у Харківській.

++10:24++

Заступниця глави ЄК: Біженці з України поїдуть не одразу після закінчення війни

Німеччина та інші країни мають бути готовими до того, що біженці з України зможуть повернутися додому далеко не одразу після закінчення війни. Таку думку висловила заступниця президентки Європейської Комісії Дубровка Шуїця в інтерв'ю німецькій групі видань RND.

Німецький поліцейський у пункті розміщення біженців з України Фото: LISI NIESNER/REUTERS

"Думаю, ми маємо бути до цього готові. Центральна проблема в тому, що ці сім'ї думають, що вирушать додому в перший же день після закінчення війни. Але тоді вони ще не поїдуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, робочі місця втрачені. Я маю сказати це відкрито, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії", - сказала вона.

На її думку, з наближенням зими і продовженням російських атак кількість біженців з України збільшиться. Заступниця глави Єврокомісії визнала, що країни, які прийняли українських біженців, зіткнулися з певними незручностями, але наголосила, що європейцям, попри складнощі, важливо демонструвати солідарність з тими, кому вони допомагають.

++09:58++

Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору.

"Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер - темрявою та холодом. Нас не зламати. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть", - написав президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав: "90 років тому радянський сталінський режим через Голодомор влаштував геноцид українського народу. Мільйони людей загинули протягом 1932-1933 років. Так режим прагнув зламати наш опір та позбавити нас, українців, ідентичності. Через 90 років російський режим знову через геноцид хоче зламати українців та нашу волю. Не вдасться".

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++09:29++

Розвідка: Лякаючи нападом з Білорусі, РФ хоче відтягнути ЗСУ з півдня та сходу

Головне управління розвідки міністерства оборони України вважає, що повідомленнями про підготовку нападу на північ України з території Білорусі Росія намагається спровокувати перекидання українських Збройних сил зі сходу та півдня.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін Фото: Ramil Sitdikov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Мета такої інформаційної спецоперації - спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, в розвідці переконані, що поширення таких меседжів мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною інформаційно-психологічних спецоперацій. В міноборони переконують, що наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може наступати.

++09:00++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія частіше проводить обміни військовополоненими з Україною, щоби послабити хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

Як зазначається в щоденному звіті інституту, міністерство оборони РФ критикували, зокрема й російські військові блогери, за "неповагу до своїх військовополонених", а 23-25 листопада Росія та Україна обмінялися 94 полоненими.

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++08:35++

Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, в Росії до 1 квітня 2024 року створять державний інформаційний ресурс, який міститиме дані про громадян, необхідні для актуалізації документів військового обліку.

Міністерству оборони РФ і податковій доручено "здійснити з використанням єдиного федерального інформаційного реєстру, що містить відомості про населення, ідентифікацію громадян, які перебувають на військовому обліку, а також які не перебувають, але зобов'язані перебувати на військовому обліку".

++08:02++

У Німеччину почали частіше в'їжджати нелегали з російською візою

Німецька влада зафіксувала різке збільшення кількості іноземців, які нелегально в'їхали до Німеччини після після перебування в Росії, повідомив Der Spiegel із посиланням на дані поліції.

Німецькі поліцейські на кордоні Фото: Michele Tantussi/REUTERS

Якщо в травні в Німеччині зареєстрували 320 іноземців, які нелегально в'їхали в країну з російською візою РФ чи позначкою про перетин кордону РФ, у вересні - 1200, а в жовтні - 1500. Судячи з документів і свідчень поліції, вони спершу прибували в Росію літаком, а тоді через Білорусь перебиралися в Європейський Союз.

Загалом з початку року у ФРН затримали вже майже вісім тисяч осіб, які незаконно перетнули кордон за "російським маршрутом".

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Росія завдала 25 листопада по території України 11 ракетних і семи авіаційних ударів та здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Ракетних ударів зазнали Куп'янськ і Чугуїв Харківської області, Біленьке - Донецької, Комишуваха та Кушугум - Запорізької. Українські військові за добу, з-поміж іншого, завдали ударів по чотирьох російських позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Російська армія продовжує перегрупування для посилення на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ вчора відбили атаки солдатів РФ у районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське на Донеччині.

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"Народний супутник" виявив 2600 одиниць російської техніки

Супутник ICEYE та доступ до бази даних супутників із синтезованою радіолокаційною апаратурою, передані українській розвідці за пожертви українців, допоміг перевірити близько 150 районів розташування сил і техніки РФ та виявити 2600 одиниць озброєння: ракетні комплекси "Іскандер", "С-300", "Панцир С-1", артилерійські установки, вертольоти, бронемашини, радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування російських підрозділів.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів протиповітряної оборони для подальшого нанесення вогневого ураження", - повідомили в головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

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