Генштаб ЗСУ: На чотирьох напрямках тривають важкі бої

Війська РФ зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках Росія продовжує оборонятися.

Росія сконцентровує сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках на Сході України. Там тривають важкі бої, повідомляє у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в середу, 21 червня.

Протягом доби на цих напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень. У генштабі кажуть, що російські війська безуспішно наступали в напрямку Діброви на Луганщині, а також Серебрянки, Оріхово-Василівки, Іванівського, Білої Гори, Сєверного, Первомайського, Марі'їнки, Новомихайлівки та Вугледара на Донеччині.

За добу війська РФ завдали загалом понад 30 авіаційних ударів по Україні та здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджена цивільна інфраструктура. Водночас українські військові завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та шести - по зенітно-ракетних комплексах РФ. Крім того, знищили російський ударний вертоліт Мі-24, вразили пункт управління та склад боєприпасів, звітує генштаб.

На Півдні "помітні успіхи" ЗСУ

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують вести оборонні дії. Як пише генштаб ЗСУ, війська РФ безуспішно намагалася наступати у напрямку П'ятихаток Запорізької області.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив: "На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні".

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Зеленський дякує за "рух вперед"

Президент України Володимир Зеленський подякував силам оборони за "рух вперед" на Півдні.

Він визнав, що на фронті тривають важкі бої, втім зауважив, що як на Півдні, так і на Сході ЗСУ знищують російські війська. "Куп'янський напрямок - хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога. На Сході - тримаємо оборону. І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття - важливе", - сказав президент у традиційному вечірньому відеозверненні.

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