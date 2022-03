На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання - Енергоатом

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - і 12 березня з 00:00 до 14:00 читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 13 березня (час київський)

++19.46++

З початку російського вторгнення в Україні загинули щонайменше 596 мирних жителів. 43 із них - діти. Поранення отримали щонайменше 1067 мирних жителів, у тому числі 57 дітей. Такими є дані доповіді ООН, з якою виступила Верховна комісарка ООН з прав людини в Женеві.

++19.30++

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) більше не вважають за неможливе настання дефолту в Росії. На економіку РФ чекає глибока рецесія через нові санкції. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Вона також наголосила, що ситуація навколо України не призведе до світової кризи. Проте МВФ знижує прогнози зростання світового ВВП у 2022 році.

++19.25++

На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання, повідомляє національна компанія "Енергоатом". "Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення", - йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко, яку поширила компанія. Він наголосив, що українські енергетики відвернули "ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", та закликав міжнародних партнерів допомогти встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України.

++18.58++

У Москві заявили, що так звані "війська ДНР" зайняли селище Іванівка у Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на проросійських сепаратистів Донецьку. Загалом "ДНР" каже про 90 "звільнених" населених пунктів. Підтвердження цієї інформації ані з українських офіційних, ані з незалежних джерел немає. В Офісі президента України підтверджують наступ російських сил на Донбасі. "Але ми його стримуємо, завдаємо потужних ударів у відповідь", - заявив на брифінгу 13 березня радник голови ОПУ Олексій Арестович. За його словами, активних бойових дій там немає. Водночас голова Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко оприлюднив фото й відео наслідків обстрілу в напрямку Авдіївки. За його словами, постраждалих і руйнувань там немає. Натомість внаслідок обстрілів Очеретинській громаді. "Багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

++18.56++

З понеділка, 14 березня, Львівська область запускає дистанційне навчання для дітей, які через війну і втечу не мають можливості відвідувати школу. Про це повідомляє глава Львівської ОВА Максим Козицький. Більшість закладів працюватимуть дистанційно. Очне навчання відбуватиметься у 54 освітніх закладах області, а в кількох школах буде змішаний формат. Наразі до дистанційного навчання долучилося більше 1300 учнів, уточнив глава Львівської ОВА. Більшість з них з Харківської області.

++18.15++

У Росії у неділю затримано 745 учасників несанкціонованих акцій проти війни РФ в Україні, повідомляє правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо". У Москві, за інформацією органів внутрішніх справ, під час несанкціонованої акції у центрі міста було затримано 300 людей. За даними "ОВД-Инфо" - 354.

++17.54++

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляє, що Вашингтон не припинить постачання озброєнь Києву, незважаючи на попередження Москви про те, що зброя, яка переправляється в Україну, перетвориться на законні цілі для ЗС РФ. США мають намір поставити українським збройним силам системи протиповітряної оборони. Це "в центрі уваги" зараз, сказав Салліван в інтерв'ю телеканалу CNN.

++17.51++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс домовилися під час зустрічі у Стамбулі докласти зусиль до налагодження відносин між країнами на тлі війни з Україною та тримати відкритими канали комунікації. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс президента Туреччини. Обидві країни несуть "особливу відповідальність" за архітектуру безпеки у Європі, яка зазнала змін із вторгненням російських сил на територію України, йдеться у заяві турецької сторони. Посилена співпраця Афін та Анкари піде на користь регіональній безпеці, зазначили там.

++17.11++

Папа Римський Франциск у недільній молитві знову згадав Україну й назвав Маріуполь "містом мучеників лютої війни, яка спустошує Україну". "В ім'я Бога, нехай будуть почуті зойки страждених і припиняться бомбардування та обстріли! Нехай нарешті буде дійсно рішучий акцент на переговорах, нехай гуманітарні коридори діють ефективно та безпечно", - цитує слова понтифіка Vatican News. Папа Франциск також закликав "зупинити цю різанину" й попросив світову спільноту виявити солідарність і приймати численних українських біженців.

++16.54++

Кількість загиблих жителів у Маріуполі внаслідок обстрілів російськими військовими зросла до 2187 людей, повідомляє Маріупольська міськрада в Telegram-каналі. Там додають, що місто й далі потерпає від авіанальотів. "За 24 години що найменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", - йдеться у повідомленні. Гуманітарна ситуація, за цими даними, залишається складною: "Люди 12 діб перебувають у важкому стані. У місті немає світла, води, тепла, майже відсутній мобільний зв'язок, закінчуються останні запаси продуктів харчування та води".

Обстріл Маріуполя, 11 березня

++16.32++

Тисячі жителів Херсона та Бердянська вийшли на мітинги проти російської окупації. Про це повідомляють "Українська правда" та "Суспільне.Херсон". Люди вийшли з українськими прапорами. На відео очевидців з Херсона чутно, як учасники акції скандують гасла "Додому", "Домой пока живой", "Україна понад усе", "Слава нації - смерть ворогам", "Херсон - це Україна". Довкола видно групи російських військових та багато військової техніки. У Бердянську люди скандують "Бердянськ - це Україна".

++16.00++

У переговорах з Росією намічається конструктив, конкретних результатів можна очікувати за "лічені дні", повідомив радник голови Офісу президента України та перемовник із РФ Михайло Подоляк. "Росія набагато більш адекватно сприймає зараз навколишній світ і набагато більш чутливо ставиться до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв, і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів", - сказав він у відеозверненні, яке опублікував у Twitter. Зараз позиції Києва "дуже жорсткі" і стосуються, перш за все, відводу військ та припинення вогню, додав Подоляк.

++15.45++

The New York Times повідомило, що загиблий в Ірпені журналіст Брeнт Ренауд перебував в Україні не за редакційним завданням видання. Про це йдеться у Twitter часопису. "Ми глибоко засмучені загибеллю Брента Ренауда. Він був талановитим відеожурналістом, який упродовж років співпрацював із New York Times," - заявив речник The New York Times. У виданні додали, що журналіст мав при собі старе посвідчення The New York Times. Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що США проведуть консультації з союзниками та партнерами, аби з'ясувати більше про обставини загибелі американського журналіста.

++15:30++

В Ірпені загинув журналіст американського видання New York Times, його колега отримав поранення, повідомляє Управління Національної поліції України у Київській області з посиланням на керівника управління Андрія Нєбитова. "Щойно в районі Романівського мосту окупанти відкрили вогонь по автівці двох журналістів New York Times! 51-річний кореспондент вбитий, а його колега поранений. Зараз правоохоронці намагаються вивезти потерпілого з зони бойових дій", - йдеться у повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

++15:05++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель різко засудив невибіркові обстріли російськими військами цивільних в Україні та викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного. Він засудив порушення міжнародного права. "Військово-політична агресія Росії проти України має припинитися", - написав він у Twitter.

++14:40++

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного. За його словами, це спроба створення незаконних урядових структур. Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері. "ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних урядових структур у суверенній країні", - написав Боррель.





++14:15++

У низці міст Росії в неділю, 13 березня, розпочалися акції протесту проти війни РФ з Україною. За інформацією інтернет-видання Meduza, у Москві та Санкт-Петербурзі влада відмовилася погоджувати антивоєнні мітинги. У Москві, за даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", затримано 10 людей. У Хабаровську, за даними порталу SOTA, затримано не менше восьми людей, зокрема, за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом. Акції проти війни з Україною проходять також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі, Владивостоку, Омську, Томську. За даними "ОВД-Інфо", вже було затримано понад 170 людей у 20 містах РФ.

++14:05++

Майже 125 тисяч людей вивезли гуманітарними коридорами на безпечну територію, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю. За його словами, здійснюється чергова спроба доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя. "Наша колона гуманітарного вантажу - за дві години від Маріуполя, лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, що блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж - їжу, воду, медикаменти", - сказав президент. За його словами, Україна відправила в Маріуполь сто тонн найнеобхіднішого. "Усі дипломатичні зусилля - аби вантаж дійшов", - додав він.

++14.00++

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття 13 березня коридорів для евакуації населення. На Київщині людей вивозять за такими напрямками: Бородянки в Житомир, із села Світильня в напрямку міста Бровари, із села Перемога в напрямку міста Києва та із села Велика Димерка у напрямку міста Бровари. На Луганщині гуманітарні коридори працюватимуть з міста Кремінна до міста Лиман, з міста Рубіжного до міста Слов'янська (Донеччина), з міста Попасної в місто Слов'янськ, із селища Гірське у місто Слов'янськ, а також з Щастя до Слов'янська. За словами Верещук, у Сєвєродонецьку нині тривають обстріли. Міністерка висловила сподівання, що обстріли стихнуть, режим припинення вогню буде дотриманий і буде розпочато вчасну евакуацію людей.

Дивитись відео 04:51 Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022)