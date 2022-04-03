 На Чернігівщині звільнили від російських окупантів три населених пункти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2022

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Новини

На Чернігівщині звільнили від російських окупантів три населених пункти

Росія 40-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня.

Знищена російська РСЗО Ураган на Чернігівщині

Знищена російська РСЗО "Ураган" на Чернігівщині

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 00.00 до 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 15.00 до 24.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "обурливі напади Росії" на цивільне населення в Ірпені та Бучі є "ще одним свідченням того, що Путін та його армія скоюють воєнні злочини в Україні".

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На Чернігівщині звільнили від російських окупантів три населених пункти, повідомило Оперативне командування "Північ". Це - Количівка, Ягідне, Іванівка. "Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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