На час війни Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня (час київський).

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Через сьогоднішній обстріл Краматорська загинула одна людина, пятеро поранені. "Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Зараз залишатися на Донеччині — небезпечно!", - пише голова військової адміністрації Павло Кириленко.

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Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився з завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Як повідомляє пресслужба президента, завантаження відбулося в морському торговельному порту "Чорноморськ". "Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", - сказав Зеленський. За його словами, Україна чекає від Організації Об'єднаних Націй та Туреччини на сигнали щодо початку транспортування, експорт може розпочатися найближчими днями.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram, що в портах Одещини знаходиться 16 суден із 580 тисячами тонн українського зерна, які найближчим часом мають вийти до портів призначення.

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В Україні відреагували на відео катування українського військовополоненого

В Офісі президента України відреагували на відео, поширене напередодні в мережі, на якому російський військовий нібито катує українського військовополоненого методом кастрації канцелярським ножем. "Російські пропагандисти з захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у Twitter.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі виданню "Українська правда" заявив, що звернувся до генеральної прокуратури щодо цього відео. За його словами, також готуються повідомлення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного комітету червоного Хреста.

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РФ з артилерії атакувала колонію з українськими полоненими

Армія РФ з артилерії атакувала виправну колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися, зокрема, українські полонені, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

Колона українських полонених з Азовсталі, яких привезли в травні в окуповану Оленівку

У генштабі вважають, що в такий спосіб росіяни хотіли приховати тортури над полоненими та звинуватити Україну у "воєнних злочинах". Там запевняють, що ЗСУ атакують лише військові об'єкти РФ і не ведуть вогонь по цивільних об'єктах, тим паче тих, де, ймовірно, утримують військовополонених українців.

У псевдоутворенні "ДНР" в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про понад 50 загиблих та 70 поранених.

Читайте докладніше: РФ з артилерії атакувала колонію з українськими полоненими - генштаб

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Зеленський прибув на Одещину, звідки має вирушити перше судно з зерном

Крім послів країн Великої сімки, на Одещину прибув президент України Володимир Зеленський. "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - написав він у Telegram.

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що перше судно з українськими зерновими має вирушити 29 липня з порту "Чорноморськ".

Читайте детальніше: Посли G7 в Одесі: Росія має поважати угоду про розблокування портів

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Верховна Рада України провела засідання. Про прийняті рішення проінформував народний депутат Ярослав Железняк у Telegram:

Депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення за рахунок залучення більше 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів. Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії; послуги з постачання гарячої води.

за рахунок залучення більше 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів. Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; виробництво, транспортування та постачання теплової енергії; послуги з постачання гарячої води. Парламент розширив перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією . Також депутати проголосували за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників незалежно від наявності в них вченого звання чи наукового ступеня.

. Також депутати проголосували за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників незалежно від наявності в них вченого звання чи наукового ступеня. Нардепи підтримали законопроєкт, який зобов'язує забудовників планувати бомбосховища при зведенні новобудов .

. Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань порушень законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку напередодні та в період збройної агресії РФ проти України.

напередодні та в період збройної агресії РФ проти України. Парламент звернувся до іноземних держав, Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії , Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та інших партнерів щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

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Угорщина хоче підписати з РФ угоду про додатковий газ

Угорщина розраховує підписати до осені угоду з Росією щодо додаткових постачань газу.

Орбан і Путін (архівне фото)

"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 мільйонів кубометрів газу. Цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Зараз Угорщина, яка залежить від російського газу на 85 відсотків, отримує 3,5 мільярда кубометрів на рік через Болгарію і Сербію та ще мільярд кубометрів через газопровід з Австрії. За даними Gas Infrastructure Europe, наразі угорські газові сховища заповнені на половину, що покриває 29 відсотків річного споживання в країні.

Читайте детальніше: Прем'єр Угорщини хоче підписати додаткову газову угоду з РФ до кінця літа

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Модний дім Balenciaga створив благодійний світшот на підтримку України

Дім моди Balenciaga створив світшот на підтримку України. Всі прибутки з його продажу перекажуть на відбудову України - на дороги, мости, школи та іншу інфраструктуру, що потребує відновлення. Благодійні світшоти будуть доступні для замовлення з 28 липня на сайті краудфандингової платформи United24.

28 липня українська влада повідомила, що креативний директор Balenciaga, грузинський дизайнер Демна Гвасалія став амбасадором United24, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

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Посли G7 в Одесі: РФ має поважати "зернову угоду"

Посли країн Великої сімки прибули до Одеси разом із представником Туреччини, повідомила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоби засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - наголосила дипломатка.

++11.00++

США дадуть 10 мільйонів доларів за інформацію про Пригожина

Державний департамент США оголосив до 10 мільйонів доларів нагороди за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Пригожин (зліва) подає їжу Путіну (архівне фото)

Зовнішньополітичне відомство США цікавиться, зокрема, російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна", та організацією "Агентство інтернет-досліджень", яку пов'язують з ним і називають "фабрикою тролів".

Пригожина пов'язують також із приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, серед іншого воюють в Україні .

Читайте докладніше: США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів

++10.50++

Обстріл Миколаєва: Біля зупинки громадянського транспорту є загиблі та поранені

Російська армія влучила в Миколаєві поруч із зупинкою громадського транспорту. За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на даний момент відомо про сімох поранених та чотирьох загиблих. На місці трагедії працюють швидкі.

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Близько десятої ранку Росія атакувала касетними снарядами Миколаїв. Як повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич, є поранені. На місце виїхали швидкі.

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Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Ранковим ракетним ударом по центральній частині Харкова РФ пошкодила пам'ятку архітектури . Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд. Також уранці армія РФ обстріляла Богодухів, де пошкодила виробництво. Протягом минулої доби в області від обстрілів загинули двоє людей - поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі. Госпіталізовані восьмеро осіб.

. Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд. Також уранці армія РФ обстріляла Богодухів, де пошкодила виробництво. Протягом минулої доби в області від обстрілів загинули двоє людей - поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі. Госпіталізовані восьмеро осіб. Вранці у Кіровоградській області протиповітряна оборона збила російську ракету над Миронівкою . Вона розлетілася уламками по селищу. Тип ракети встановлюють. Працює слідчо-оперативна група.

. Вона розлетілася уламками по селищу. Тип ракети встановлюють. Працює слідчо-оперативна група. Зранку армія РФ обстріляла з міномета Хотінську громаду на Сумщині. Деталей щодо руйнувань та можливих жертв поки що немає.

Вночі російська армія атакувала авіацією Бахмут на Донеччині. Під обстріл РФ потрапив і Покровськ: снаряди влучили в житловий район поблизу залізничного вокзалу, п'ятеро людей дістали поранення . Протягом ночі також тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Під вогонь РФ потрапив також Слов'янськ, де є постраждалі.

. Протягом ночі також тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки і Красногорівки. Під вогонь РФ потрапив також Слов'янськ, де є постраждалі. Вночі РФ ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. По Нікополю поцілили з "Градів": по житловому району міста скерували понад 40 реактивних снарядів. Зачепило лінію електропередач. У Криворізькому районі обстріляли зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Попередньо, обійшлося без жертв.

++09.43++

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим планує обговорити війну в Україні, проблеми з вивезенням зерна, а також обмін ув'язненими, повідомив офіційний представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу.

++09.15++

УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турками

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила про початок дисциплінарного розслідування щодо турецьких уболівальників після матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбувся між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня.

Матч "Фенербахче" - "Київ" 27 липня

Після того як українська команда відкрила рахунок, уболівальники "Фенербахче" почали скандували ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна. Це не дезорієнтувало українців, і гра завершилася їхньою перемогою з рахунком 2:1. Водночас головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився брати участь у післяматчевій пресконференції.

Наступного дня турецькі користувачі Instagram стали залишати на сторінці російського футбольного клубу "Динамо" коментарі на підтримку Путіна та емодзі з прапорами РФ.

Читайте детальніше: УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турецькими фанатами

++08.46++

РФ залучає бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до війни проти України ймовірно через те, що їй не вистачає бойової піхоти, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії. За її даними, найманці працюють на сході України з березня у координації з російськими військовими. Їм нібито призначили відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Розвідники кажуть, що це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності. На їхню думку, такий новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між "Вагнером" і Москвою. Водночас у розвідці вважають, що сил компанії навряд буде достатньо, щоб істотно змінити хід війни.

++08.23++

Як зазначається у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагалися досягнути конкретних успіхів навколо Сіверська на Донеччині. Вони провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на північний схід і південний захід від Бахмута. Можливість взяття російською армією Бахмута аналітики вважають малоймовірною. Водночас вони не виключають поновлення наступальних операцій РФ у напрямку Харкова.

++07.49++

Збройні сили України відбили на Донеччині наступ РФ у напрямках Вершини та Семигір'я, а також у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Також російська армія здійснила спробу розвідки боєм у напрямках Водяного та Пісків, що завершилося для неї втратами та відступом, зазначають у генштабі. Тривають бойові дії через намагання Росії вести наступ у районах Новолуганського та Соледара.

РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти України. Так, під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії опинилися населені пункти Сумської та Харківської областей. Також під обстріли з боку РФ потрапила низка населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування Росією ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

++07.28++

Росія обстріляла університет у центрі Харкова

О четвертій ранку російська армія обстріляла Харків. "Два "приходи". Обидва у центральну частину міста", - повідомив мер Ігор Терехов у Telegram. Є потрапляння до двоповерхового будинку. Там розбирають завали, шукають під ними людей. "В іншому випадку "приліт" до будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов. Інформації про постраждалих чи загиблих не було.