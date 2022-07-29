На час війни Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло

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156-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня.
На час воєнного стану парламент України заборонив підвищувати для споживачів тарифи на послуги з розподілу природного газу, постачання теплової енергії та гарячої води.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня (час київський).
++15.00++
Через сьогоднішній обстріл Краматорська загинула одна людина, пятеро поранені. "Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Зараз залишатися на Донеччині — небезпечно!", - пише голова військової адміністрації Павло Кириленко.
++14.37++
Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський ознайомився з завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. Як повідомляє пресслужба президента, завантаження відбулося в морському торговельному порту "Чорноморськ". "Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", - сказав Зеленський. За його словами, Україна чекає від Організації Об'єднаних Націй та Туреччини на сигнали щодо початку транспортування, експорт може розпочатися найближчими днями.
У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Telegram, що в портах Одещини знаходиться 16 суден із 580 тисячами тонн українського зерна, які найближчим часом мають вийти до портів призначення.
++14.01++
В Офісі президента України відреагували на відео, поширене напередодні в мережі, на якому російський військовий нібито катує українського військовополоненого методом кастрації канцелярським ножем. "Російські пропагандисти з захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у Twitter.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі виданню "Українська правда" заявив, що звернувся до генеральної прокуратури щодо цього відео. За його словами, також готуються повідомлення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного комітету червоного Хреста.
++13.39++
Армія РФ з артилерії атакувала виправну колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися, зокрема, українські полонені, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.
У генштабі вважають, що в такий спосіб росіяни хотіли приховати тортури над полоненими та звинуватити Україну у "воєнних злочинах". Там запевняють, що ЗСУ атакують лише військові об'єкти РФ і не ведуть вогонь по цивільних об'єктах, тим паче тих, де, ймовірно, утримують військовополонених українців.
У псевдоутворенні "ДНР" в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про понад 50 загиблих та 70 поранених.
Читайте докладніше: РФ з артилерії атакувала колонію з українськими полоненими - генштаб
++13.03++
Крім послів країн Великої сімки, на Одещину прибув президент України Володимир Зеленський. "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування", - написав він у Telegram.
Напередодні в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що перше судно з українськими зерновими має вирушити 29 липня з порту "Чорноморськ".
Читайте детальніше: Посли G7 в Одесі: Росія має поважати угоду про розблокування портів
++12.46++
Верховна Рада України провела засідання. Про прийняті рішення проінформував народний депутат Ярослав Железняк у Telegram:
++12.12++
Угорщина розраховує підписати до осені угоду з Росією щодо додаткових постачань газу.
"Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 мільйонів кубометрів газу. Цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - сказав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.
Зараз Угорщина, яка залежить від російського газу на 85 відсотків, отримує 3,5 мільярда кубометрів на рік через Болгарію і Сербію та ще мільярд кубометрів через газопровід з Австрії. За даними Gas Infrastructure Europe, наразі угорські газові сховища заповнені на половину, що покриває 29 відсотків річного споживання в країні.
Читайте детальніше: Прем'єр Угорщини хоче підписати додаткову газову угоду з РФ до кінця літа
++11.44++
Дім моди Balenciaga створив світшот на підтримку України. Всі прибутки з його продажу перекажуть на відбудову України - на дороги, мости, школи та іншу інфраструктуру, що потребує відновлення. Благодійні світшоти будуть доступні для замовлення з 28 липня на сайті краудфандингової платформи United24.
28 липня українська влада повідомила, що креативний директор Balenciaga, грузинський дизайнер Демна Гвасалія став амбасадором United24, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.
++11.22++
Посли країн Великої сімки прибули до Одеси разом із представником Туреччини, повідомила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоби засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН. Росія повинна поважати цю угоду", - наголосила дипломатка.
++11.00++
Державний департамент США оголосив до 10 мільйонів доларів нагороди за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.
Зовнішньополітичне відомство США цікавиться, зокрема, російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна", та організацією "Агентство інтернет-досліджень", яку пов'язують з ним і називають "фабрикою тролів".
Пригожина пов'язують також із приватною військовою компанією Вагнера, найманці якої, серед іншого воюють в Україні .
Читайте докладніше: США оголосили нагороду за інформацію про "кухаря Путіна" та фабрики тролів
++10.50++
Російська армія влучила в Миколаєві поруч із зупинкою громадського транспорту. За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на даний момент відомо про сімох поранених та чотирьох загиблих. На місці трагедії працюють швидкі.
++10.38++
Близько десятої ранку Росія атакувала касетними снарядами Миколаїв. Як повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич, є поранені. На місце виїхали швидкі.
++10.10++
Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:
++09.43++
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим планує обговорити війну в Україні, проблеми з вивезенням зерна, а також обмін ув'язненими, повідомив офіційний представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу.
++09.15++
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила про початок дисциплінарного розслідування щодо турецьких уболівальників після матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбувся між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня.
Після того як українська команда відкрила рахунок, уболівальники "Фенербахче" почали скандували ім'я та прізвище президента РФ Володимира Путіна. Це не дезорієнтувало українців, і гра завершилася їхньою перемогою з рахунком 2:1. Водночас головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився брати участь у післяматчевій пресконференції.
Наступного дня турецькі користувачі Instagram стали залишати на сторінці російського футбольного клубу "Динамо" коментарі на підтримку Путіна та емодзі з прапорами РФ.
Читайте детальніше: УЄФА розслідує скандал із скандуванням "Путін" турецькими фанатами
++08.46++
РФ залучає бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" до війни проти України ймовірно через те, що їй не вистачає бойової піхоти, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії. За її даними, найманці працюють на сході України з березня у координації з російськими військовими. Їм нібито призначили відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Розвідники кажуть, що це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності. На їхню думку, такий новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між "Вагнером" і Москвою. Водночас у розвідці вважають, що сил компанії навряд буде достатньо, щоб істотно змінити хід війни.
++08.23++
Як зазначається у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагалися досягнути конкретних успіхів навколо Сіверська на Донеччині. Вони провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на північний схід і південний захід від Бахмута. Можливість взяття російською армією Бахмута аналітики вважають малоймовірною. Водночас вони не виключають поновлення наступальних операцій РФ у напрямку Харкова.
++07.49++
Збройні сили України відбили на Донеччині наступ РФ у напрямках Вершини та Семигір'я, а також у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Також російська армія здійснила спробу розвідки боєм у напрямках Водяного та Пісків, що завершилося для неї втратами та відступом, зазначають у генштабі. Тривають бойові дії через намагання Росії вести наступ у районах Новолуганського та Соледара.
РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти України. Так, під вогнем реактивних систем залпового вогню та артилерії опинилися населені пункти Сумської та Харківської областей. Також під обстріли з боку РФ потрапила низка населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування Росією ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
++07.28++
О четвертій ранку російська армія обстріляла Харків. "Два "приходи". Обидва у центральну частину міста", - повідомив мер Ігор Терехов у Telegram. Є потрапляння до двоповерхового будинку. Там розбирають завали, шукають під ними людей. "В іншому випадку "приліт" до будівлі одного з вищих навчальних закладів Харкова", - написав Терехов. Інформації про постраждалих чи загиблих не було.