На честь зірки "Індіани Джонса" назвали новий вид змій

Вчені вшанували природоохоронну діяльність голлівудського актора Гаррісона Форда, назвавши його іменем новий вид змій. Один з найвідоміших кіногероїв, яких він втілював на екрані - Індіана Джонс - має страх перед зміями.

Учені з Німеччини, США та Перу назвали нещодавно відкритий ними вид змій з перуанських Анд на честь Гаррісона Форда - голлівудського актора, виконавця ролі Індіани Джонса в однойменних пригодницьких фільмах, повідомляє в четвер, 17 серпня, агенція AFP.

Хоча кіногерой-археолог Індіана Джонс відомий гепертофобією (страхом змій), таким іменуванням дослідники хотіли вшанувати природоохоронну діяльність Форда, пояснили в Німецькому товаристві герпетології та тераріумістики.

Гаррісон Форд відомий роллю дослідника Індіани Джонса, який боїться змій Фото: Matt Sayles/Invision for Paramount Home Entertainment/AP Images/picture alliance

Пригодницькі пошуки змії

Міжнародна команда дослідників уперше виявила 40-сантиметрову рептилію у Національному парку Отіші на висоті 3248 метрів над рівнем моря в травні 2022 року, але тільки зараз учені дійшли висновку, що це справді раніше невідомий вид.

Парк, у якому знайшли змію, є одним з найменш досліджених районів Перу. До більшої його частини можна дістатися лише гелікоптером. Дослідники були змушені перервати свою експедицію, оскільки до їхнього табору наблизилися наркоторговці. Виявилося, що вчені розташували табір у "долині коки" на маршруті транспортування наркокартелем кокаїну до нелегального аеропорту. Дослідників довелося рятувати гелікоптером перуанським військово-повітряним силам.

Tachymenoides harrisonfordi

За словами американсько-німецького біолога Едґара Лера (Edgar Lehr), який і знайшов новий вид змій, Форд дав згоду на використання свого імені. Їй дали наукову назву Tachymenoides harrisonfordi. Ця змія - жовтувато-коричневого кольору, з чорними плямами, чорним черевом і мідними очима. Вона добре полює на жаб і ящірок. Для людей вона нешкідлива.

81-річний актор в інтерв'ю Entertainment Weekly назвав почесним стати тезкою змій з високогір'я Анд, і водночас пожартував, що "вчені продовжують називати тварин його ім'ям, але завжди тих, які лякають дітей". Раніше новий вид павука назвали Calponia harrisonfordi, а мурах - Pheidole harrisonfordi, нагадує dpa.