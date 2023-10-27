На Царьова напали в Криму, він у реанімації - росЗМІ

Колишнього українського нардепа Олега Царьова чи то "підрізали ножем" чи то намагалися застрелити в Ялті, через що він потрапив до реанімації у дуже важкому стані, пишуть російські ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомляють, що в п'ятницю, 27 жовтня в анексованому Росією Криму невідомі напали на Олега Царьова - колишнього народного депутата України від "Партії регіонів", який у 2014 році втік на окуповані РФ території та оголосив себе там "спікером парламенту Новоросії", і якого український суд заочно засудив до 12 років тюрми за державну зраду.

Спершу російські ЗМІ писали з посиланням на Telegram-канали, що Царьова "підрізали" ножем біля його домівки в Ялті, згодом із посиланням на його "соратників" - що в нього стріляли і що він знаходиться в реанімації у дуже важкому стані.

Згодом у телеграм-каналі Царьова з'явилося повідомлення, підписане "адміном", про те, що його рідня підтверджує інформацію про замах. Там ідеться, що близько півночі на території санаторію, в якому живе Царьов, у нього двічі стріляли. Коли прибула швидка, Царьов, нібито був без свідомості з "великою втратою крові". Інформації про нападника та стан здоров'я Царьова наразі немає, йдеться у повідомленні.