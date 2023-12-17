На Бєлгородщині знищений опорний пункт військ РФ - ГУР

Через раптовий напад у Бєлгородській області війська РФ відкрили "хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", заявили в українській розвідці. Відповідальність за атаку взяв на себе "Легіон "Свобода Росії".

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України підтвердило, що в неділю, 17 грудня, відбулися бойові зіткнення поблизу села Теребрено Бєлгородської області РФ.

"Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", - йдеться в повідомленні ГУР.

У розвідці стверджують, що несподіваний напад "викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону": "Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах".

Легіон "Свобода Росії" взяв відповідальність за атаку

Відповідальність за атаку взяло на себе військове формування "Легіон "Свобода Росії", що воює на боці України.

"17 грудня штурмові загони Легіону "Свобода Росії" зайшли до Бєлгородської області РФ, знищили взводний опорний пункт путінських військ неподалік вже знайомого нам Теребрено", - йдеться у дописі формування в соціальних мережах.

Там додали, що виконали поставлені завдання, "вже повернулися", а дорогою назад "залишили цікавий пазл" інженерним військам РФ. Імовірно, ідеться про мінні загородження.

Раніше в неділю про "стрілецький бій з противником" в районі села Теребрено повідомляв губернатор Бєлгородської області РФ Вячеслав Гладков. За його твердженнями, внаслідок зіткнень були пошкоджені лінії електропередач у кількох селах, без електроенергії залишилися мешканці сіл Теребрино і Старосілля. Також, за словами Гладкова, через обстріли були пошкоджені три будинки, а відновлювальні роботи "проводитимуться за дозволом міністерства оборони" РФ, додав він.

Читайте також: "Привіт з Бахмута": що означає партизанська вилазка під Бєлгородом