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Знак, який вказує дорогу на БєлгородФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

На Бєлгородщині дрон атакував енергетичний об'єкт

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Внаслідок атаки дрона у Бєлгородському районі РФ горить один з енергооб'єктів, заявив губернатор російського регіону Гладков.

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Внаслідок атаки дрона у Бєлгородській області РФ горить один з енергетичних об'єктів, повідомив у ніч на понеділок, 5 червня, губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, попередньою причиною загоряння став скинутий з безпілотника вибуховий пристрій. Постраждалих немає, написав він.

Бої у Бєлгородській області

Напередодні міністерство оборони РФ заявило про невдалу "спробу" буцімто української диверсійно-розвідувальної групи переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області. 

Своєю чергою бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) записали відеозвернення про готовність передати Гладкову двох поранених російських військовополонених "як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця".

Гладков спершу публічно погодився на зустріч, але згодом у РДК заявили, що він не прийшов, тому їх передадуть Україні для обміну.

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