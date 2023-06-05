На Бєлгородщині дрон атакував енергетичний об'єкт

Внаслідок атаки дрона у Бєлгородській області РФ горить один з енергетичних об'єктів, повідомив у ніч на понеділок, 5 червня, губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.
За його словами, попередньою причиною загоряння став скинутий з безпілотника вибуховий пристрій. Постраждалих немає, написав він.
Бої у Бєлгородській області
Напередодні міністерство оборони РФ заявило про невдалу "спробу" буцімто української диверсійно-розвідувальної групи переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.
Своєю чергою бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) записали відеозвернення про готовність передати Гладкову двох поранених російських військовополонених "як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця".
Гладков спершу публічно погодився на зустріч, але згодом у РДК заявили, що він не прийшов, тому їх передадуть Україні для обміну.
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Чому російські добровольці воюють на боці України?