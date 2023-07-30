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На "Батьківщині-матері" у Києві почали демонтувати герб СРСР

Анастасія Шепелева
13 хв. тому

До Дня незалежності України 24 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замінять радянський герб на український тризуб. Роботи з демонтажу вже розпочали.

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Демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"
Демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

На монументі "Батьківщина-мати" у Києві розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в рамках проєкту "Тризуб Батьківщини". Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та інформаційної політики у неділю, 30 липня, у Telegram.

До Дня незалежності України, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб, наголосили в міністерстві. Гроші на заміну герба СРСР на тризуб у розмірі 28 мільйонів гривень виділили донори.

Герб виготовлять з європейської сталі

У липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі серпа і молота на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.

Герб України буде виготовлений з європейського металу, хоча до того планувалося, що елементи виготовлять з нержавіючої сталі "Запоріжсталі", а частину - з металу закордонного виробника. Втім, мінкульт забракував метал із "Запоріжсталі" для цього елемента. Підприємство, своєю чергою, не погодилось з висновками щодо невідповідності технічним вимогам наданої ним сталі.

"Батьківщину" замінять на "Україну"

Крім того, вчена рада Національного музею історії України у Другій світовій війні, на територію якого розташований монумент, хоче перейменувати "Батьківщину-мати" на "Україну-мати".  Директор музею Юрій Савчук сподівається, що рішення вченої ради буде затверджене міністерством культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України 24 серпня.

Читайте також: "Батьківщина-мати": мінкульт радиться, куди дівати демонтований герб СРСР

Коли з Батьківщини-матері знімуть герб СРСР?

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