На "Батьківщині-матері" у Києві почали демонтувати герб СРСР

До Дня незалежності України 24 серпня на монументі "Батьківщина-мати" у Києві замінять радянський герб на український тризуб. Роботи з демонтажу вже розпочали.

На монументі "Батьківщина-мати" у Києві розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в рамках проєкту "Тризуб Батьківщини". Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та інформаційної політики у неділю, 30 липня, у Telegram.

До Дня незалежності України, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб, наголосили в міністерстві. Гроші на заміну герба СРСР на тризуб у розмірі 28 мільйонів гривень виділили донори.

Герб виготовлять з європейської сталі

У липні минулого року в додатку "Дія" пройшло опитування від мінкульту щодо долі серпа і молота на щиті "Батьківщини-матері". В ньому взяли участь понад 778 тисяч українців. 85 відсотків з них підтримали пропозицію замінити його на герб України.

Герб України буде виготовлений з європейського металу, хоча до того планувалося, що елементи виготовлять з нержавіючої сталі "Запоріжсталі", а частину - з металу закордонного виробника. Втім, мінкульт забракував метал із "Запоріжсталі" для цього елемента. Підприємство, своєю чергою, не погодилось з висновками щодо невідповідності технічним вимогам наданої ним сталі.

"Батьківщину" замінять на "Україну"

Крім того, вчена рада Національного музею історії України у Другій світовій війні, на територію якого розташований монумент, хоче перейменувати "Батьківщину-мати" на "Україну-мати". Директор музею Юрій Савчук сподівається, що рішення вченої ради буде затверджене міністерством культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України 24 серпня.

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