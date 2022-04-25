Польща поставила Україні танки - прем'єр

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 26 квітня (час київський).

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Великобританія запровадила заборону на експорт у РФ продукції та технологій, які можуть бути використані проти українського народу, повідомляє департамент міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. Зазначається, що продукція, на яку поширена заборона, може включати "обладнання для перехоплення даних і для стеження".

Крім того, Лондон скасував всі мита, які потрапляють під дію торгової угоди між Великобританією та Україною. У британському міністерстві зовнішньої торгівлі вказали, що скасування мит на товари українського експорту, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українським підприємствам і виробникам тоді, коли вони найбільше цього потребують.

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Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що вибухи в невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" є спланованою провокацією ФСБ для нагнітання антиукраїнських настроїв та можливого залучення Придністров'я до бойових дій в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР Міноборон.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив журналістам, що Варшава здійснила поставки танків Україні. Проте деталей цих постачань глава польського уряду не відкривав.

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Оператор ГТС України через пошкодження двох магістральних газопроводів внаслідок бойових дій на сході України минулого тижня відключив низку газорозподільних станцій. Через це кількість зупинених ГРС зросла на 30,8 відсотка - з 39 до 51, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Майже 60 відсотків від загальної кількості відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку та Харківську області.

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За добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей російських військ: три літаки - Су-34, Су-35, Су-30, три крилаті ракети та чотирои дрони. Про це повідомив речник командування українських повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

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Протягом 25 квітня ніхто не вийшов гуманітарним коридором з блокованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев. Росія запевняла, що "режим тиші" для виходу мирних жителів, які можуть перебувати на комбінаті "Азовсталь" був запроваджений.

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"Азовсталь" у Маріуполі

На "Азовсталі" перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Такі дані навела віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Наші військові не збираються здаватися. Але ж на "Азовсталі" є цивільні - а це більше тисячі жінок та дітей, понад 500 поранених, серед них є важкопоранені! Вони мають право вибратись!" - пояснила вона. За словами Верещук, дані про цивільних відомі Росії. Однак вона зауважила, що зараз туди неможливо підійти й тим більше - створити гуманітарний коридор, адже "Росія бомбардує, завдає ракетних ударів, обстрілює підходи".

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