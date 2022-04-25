Польща поставила Україні танки - прем'єр

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 квітня.
На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 26 квітня (час київський).
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Великобританія запровадила заборону на експорт у РФ продукції та технологій, які можуть бути використані проти українського народу, повідомляє департамент міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. Зазначається, що продукція, на яку поширена заборона, може включати "обладнання для перехоплення даних і для стеження".
Крім того, Лондон скасував всі мита, які потрапляють під дію торгової угоди між Великобританією та Україною. У британському міністерстві зовнішньої торгівлі вказали, що скасування мит на товари українського експорту, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українським підприємствам і виробникам тоді, коли вони найбільше цього потребують.
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Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що вибухи в невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" є спланованою провокацією ФСБ для нагнітання антиукраїнських настроїв та можливого залучення Придністров'я до бойових дій в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР Міноборон.
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив журналістам, що Варшава здійснила поставки танків Україні. Проте деталей цих постачань глава польського уряду не відкривав.
++01.05++
Оператор ГТС України через пошкодження двох магістральних газопроводів внаслідок бойових дій на сході України минулого тижня відключив низку газорозподільних станцій. Через це кількість зупинених ГРС зросла на 30,8 відсотка - з 39 до 51, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Майже 60 відсотків від загальної кількості відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку та Харківську області.
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За добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей російських військ: три літаки - Су-34, Су-35, Су-30, три крилаті ракети та чотирои дрони. Про це повідомив речник командування українських повітряних сил Юрій Ігнат у Facebook. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.
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Протягом 25 квітня ніхто не вийшов гуманітарним коридором з блокованого металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев. Росія запевняла, що "режим тиші" для виходу мирних жителів, які можуть перебувати на комбінаті "Азовсталь" був запроваджений.
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"Азовсталь" у Маріуполі
На "Азовсталі" перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених. Такі дані навела віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Наші військові не збираються здаватися. Але ж на "Азовсталі" є цивільні - а це більше тисячі жінок та дітей, понад 500 поранених, серед них є важкопоранені! Вони мають право вибратись!" - пояснила вона. За словами Верещук, дані про цивільних відомі Росії. Однак вона зауважила, що зараз туди неможливо підійти й тим більше - створити гуманітарний коридор, адже "Росія бомбардує, завдає ракетних ударів, обстрілює підходи".
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Знаменитий міст
Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Розбитий транспорт
Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Тут був "Комфортний дім"
Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
А тут була перукарня
У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Відновленню не підлягає
За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Мінус три чверті домівок
За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три тижні гуманітарної катастрофи
Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
На лінії вогню
Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Моя хата скраю
Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три дні в льоху
Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Без житла й майна
"З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Здаватися ніхто не став
Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.
Автор: Олександр Савицький