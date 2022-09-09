На "Академіку Вернадському" зафіксували найтеплішу зиму

Через теплу зиму вченим вдалося провести більше морських досліджень. Натомість вони не змогли вивчати сніг, адже він був переважно вологим.

Зима 2022 року в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" стала найтеплішою за весь час спостережень. Середня температура повітря за цей період становить 2,13 градуса нижче нуля за Цельсієм, що на 0,4 градуса тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений у 1998 році, повідомив у п'ятницю, 9 вересня, у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

Аномалія тепла охоплює більшу частину Західної Антарктики, Антарктичний півострів та акваторію моря Ведделла, повідомляють дослідники. Ще пів століття тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько 10 градусів нижче нуля. Найнижчу середньозимову температуру зафіксували у 1958-му: 17,43 градуса нижче нуля. Тоді ж, у серпні, була відмічена й найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень: 43,3 градуса нижче нуля.

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Сприятлива для морських досліджень температура

Через теплу зиму довкола станції не утворилося льодового покриву, тому українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими. Натомість вивчати властивості сніжних хуртовин не вдалося, адже сніг ішов переважно вологий та схильний до злипання, а для дослідження потрібен сухий, пояснюють у науковому центрі.

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Через теплу погоду в районі станції було більше опадів: на кінець зими висота снігового покриву біля “Вернадського” перетнула позначку 2,5 метра і продовжує наближатись до рекордних минулорічних трьох метрів. Проте, оскільки сніг вологий - чистити його важко, зазначають науковці. "Але є й гарні новини: через відсутність льоду до “Вернадського” вже навідуються пінгвіни. Поки на розвідку, але передбачаємо, що велике повернення цих птахів уже не за горами", - повідомляють в антарктичному центрі.

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