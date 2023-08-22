На аеродромах РФ дрони знищили два літаки Ту-22 - ЗМІ

Унаслідок атак по військових аеродромах збройних сил РФ "Сольці" (Новгородська область) та "Шайковка" (Смоленська область) були повністю знищені два стратегічних російські бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені. Про це у вівторок, 22 серпня, повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці.

Співрозмовник українського видання розповів, що аеродроми атакували квадрокоптери з території РФ. "Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджено", - повідомило джерело.

Водночас "24 канал" інформує з посиланням на джерела в розвідці, що з 19 до 21 серпня на російських авіабазах було уражено загалом п'ять російських літаків, серед них - стратегічні бомбардувальники.

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Міноборони РФ підтвердило наразі один інцидент - від 19 серпня на військовому аеродромі у Новгородській області. За даними відомства, у результаті атаки "БПЛА коптерного типу" виникло загоряння на авіастоянці, внаслідок чого "пошкодження отримав один літак".

Науковий співробітник оборонного та військового аналізу в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Джозеф Демпсі опублікував супутникові знімки авіабази "Сольці" від 21 серпня. За його словами, вони свідчать про втрату росіянами Ту-22.

"Здається, що Ту-22М3, які залишилися, були передислоковані після очевидної атаки", - додав аналітик.

Лондон: Росія неспроможна захистити об'єкти в глибині країни

Британська розвідка у зведенні у вівторок зазначає, що ця інформація додатково підтверджує, що атака на російські військові об'єкти здійснюються зсередини РФ. "Малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатню дальність польоту, щоб досягти об'єкта "Сольці-2" з-за меж Росії", - йдеться у повідомленні міноборони Великобританії.

РФ часто використовує літаки Ту-22М3 для запуску проти України неточних і важких протикорабельних ракет Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 KITCHEN). Окрім цього, на початку повномасштабного вторгнення ці бомбардувальники використовували некеровані бомби для інтенсивних бомбардувань Маріуполя, вказує відомство.

"Це вже щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації Росії, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - наголошують у Лондоні.

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