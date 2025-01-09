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ПолітикаУкраїна

МЗС України відповіло на заяви кандидата в президенти Польщі

Дмитро Шварц
9 січня 2025 р.

Голову інституту національної пам'яті Польщі, кандидата в президенти Кароля Навроцького, вже розкритикував польський прем'єр Дональд Туск за заяви того про Україну.

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Український та польський прапори
Прапори України та ПольщіФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Українське міністерство закордонних справ (МЗС) відреагувало на заяву кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького щодо того, що він не бачить Україну членом Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО), поки не будуть вирішені "питання спільної історії".

"Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить кон'юнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", - йдеться у заяві МЗС у четвер, 9 січня.

Дипломати нагадали, що "між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого".

МЗС вкотре закликало польських політиків "не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого". 

"Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - наголосили в МЗС.

Туск присоромив польську опозицію через заяви Навроцького

Раніше в четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського, яка підтримує Навроцького, через заяви того.

"Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" - написав Туск у соціальній мережі X. 

Навроцький, який є головою інституту національної пам'яті Польщі, заявив в ефірі Polsat News 8 січня: "Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ні в ЄС, ні в НАТО - доки не будуть вирішені такі важливі для поляків питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

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