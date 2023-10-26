МЗС: в Ізраїлі загинув 21 українець, в Секторі Гази - три

Кількість жертв серед громадян України в Ізраїлі зросла до 21. У Секторі Гази загинули троє українців, зокрема двоє дітей. Є поранені та зниклі безвісти.

Зросла кількість жертв серед громадян України, про які стало відомо після нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.) і контратак ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) у Секторі Гази. Про це DW повідомив речник українського міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.

"Нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У Секторі Гази - троє загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також шестеро поранених, із яких троє дітей", - сказав він. Постраждалі мають поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.

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З Сектора Гази хочуть евакуюватися 357 українців

Ніколенко також розповів, що евакуюватися з Сектора Гази висловили бажання 357 громадян України, з яких 208 жінок.

"Українські дипломатичні установи підтримують з ними постійний зв'язок. Водночас контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні Сектора Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей", - сказав він.

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