Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку

Міністерство закордонних справ України засудило спробу замаху на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі. Напередодні напад на резиденцію прем'єра у Багдаді засудили Німеччина, США та низка інших країн світу.
Міністерство закордонних справ України ввечері в неділю, 7 листопада, виступило із заявою, в якій рішуче засудило замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадімі. МЗС України закликало до стриманості і продовження діалогу політичні сили Іраку, конфронтація між якими загострилась із проведенням у жовтні позачергових виборів до парламенту.
Напередодні напад на резиденцію прем'єра Іраку засудили також у Німеччині, США та низці інших держав світу. У Держдепі США назвали напад "актом тероризму". Берлін закликав усі сторони в Іраку докласти зусиль до налагодження діалогу та до деескалації.
Гостро засудив атаку з застосуванням безпілотника і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Як повідомлялося, 7 листопада було скоєно атаку за допомогою безпілотника на резиденцію Мустафи аль-Кадімі в "зеленій зоні" Багдада. "Дякуючи Богу, в мене все добре, і в тих, хто зі мною працює, також", - заявив прем'єр після інциденту. Однак агенція AP повідомила з посиланням на свої джерела в урядових структурах про сімох поранених охоронців. Телевізійні записи демонструють зруйнований дах, понівечений фургон біля будинку і принаймні дві ракети, що не вибухнули. "Боягузливі ракети та безпілотні атаки не будують батьківщину", - заявив іракський прем'єр на брифінгу.
Відповідальність за невдалий замах досі не взяло на себе жодне угруповання. Втім, як зазначає AP, більшість підозр падає на проіранські шиїтські сили, чий політичний блок "Аль-Фатх" на позачергових парламентських виборах у жовтні істотно втратив місця у парламенті.
"Аль-Фатх" називає результати голосування "шахрайством". Його прихильники минулої п'ятниці намагалися встановити табір в "зеленій зоні" Багдада, що призвело до перестрілки з правоохоронцями, в якій загинув один протестувальник. Постраждали також десятки силовиків. Мустафа аль-Кадімі наказав розслідувати сутички.
Один із найжорсткіших критиків уряду, лідер проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" Абу Алі аль-Аскарі, висловив сумнів щодо спроби замаху на іракського прем'єра, припустивши в Twitter, що той "хоче зіграти роль жертви".