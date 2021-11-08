Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку

Міністерство закордонних справ України ввечері в неділю, 7 листопада, виступило із заявою, в якій рішуче засудило замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Кадімі. МЗС України закликало до стриманості і продовження діалогу політичні сили Іраку, конфронтація між якими загострилась із проведенням у жовтні позачергових виборів до парламенту.

Напередодні напад на резиденцію прем'єра Іраку засудили також у Німеччині, США та низці інших держав світу. У Держдепі США назвали напад "актом тероризму". Берлін закликав усі сторони в Іраку докласти зусиль до налагодження діалогу та до деескалації.

Гостро засудив атаку з застосуванням безпілотника і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Протести в Багдаді наблизились до урядового кварталу

Як повідомлялося, 7 листопада було скоєно атаку за допомогою безпілотника на резиденцію Мустафи аль-Кадімі в "зеленій зоні" Багдада. "Дякуючи Богу, в мене все добре, і в тих, хто зі мною працює, також", - заявив прем'єр після інциденту. Однак агенція AP повідомила з посиланням на свої джерела в урядових структурах про сімох поранених охоронців. Телевізійні записи демонструють зруйнований дах, понівечений фургон біля будинку і принаймні дві ракети, що не вибухнули. "Боягузливі ракети та безпілотні атаки не будують батьківщину", - заявив іракський прем'єр на брифінгу.

В Багдаді неспокійно після виборів

Відповідальність за невдалий замах досі не взяло на себе жодне угруповання. Втім, як зазначає AP, більшість підозр падає на проіранські шиїтські сили, чий політичний блок "Аль-Фатх" на позачергових парламентських виборах у жовтні істотно втратив місця у парламенті.

"Аль-Фатх" називає результати голосування "шахрайством". Його прихильники минулої п'ятниці намагалися встановити табір в "зеленій зоні" Багдада, що призвело до перестрілки з правоохоронцями, в якій загинув один протестувальник. Постраждали також десятки силовиків. Мустафа аль-Кадімі наказав розслідувати сутички.

Один із найжорсткіших критиків уряду, лідер проіранського угруповання "Катаїб Хезболла" Абу Алі аль-Аскарі, висловив сумнів щодо спроби замаху на іракського прем'єра, припустивши в Twitter, що той "хоче зіграти роль жертви".