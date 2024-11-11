  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

МЗС: Україну не попереджали про розмову Трампа і Путіна

Степан Смишляєв
11 листопада 2024 р.

Представників України не попереджали заздалегідь про підготовку телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна, зазначають в МЗС України.

https://p.dw.com/p/4mrKi
Будівля міністерства закордонних справ України
Представників України не попереджали про телефонну розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна, заявили в МЗСФото: picture-alliance/dpa

В міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про те, що українських посадовців попередили про підготовку телефонної розмови обраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Як наслідок Україна не могла підтримати або заперечити проти дзвінка", - заявив речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі Reuters у неділю, 10 листопада.

ЗМІ: Трамп і Путін поговорили минулого тижня

Офіційно ані Кремль, ані представники обраного президента США не повідомляли про спілкування Трампа і Путіна. Про те, що вони провели телефонну розмову 7 листопада, напередодні написало видання The Washington Post (WP) із посиланням на обізнані джерела.

За твердженням співрозмовників видання, під час розмови обраний президент США застеріг російського диктатора від загострення у війні РФ проти України, втім висловив зацікавленість у подальшому спілкуванні, щоб обговорити "якнайшвидше врегулювання війни в Україні".

При цьому двоє людей, знайомих з питанням, заявили The Washington Post, що уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти нього. Перші розмови Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Дональд Трамп

У Трампа відмежувалися від радника, який заявив, що для України "Криму більше немає"

У Трампа відмежувалися від радника, який заявив, що для України "Криму більше немає"

Команда Дональда Трампа заявила про те, що Браян Ланза, який напередодні окреслив деякі потенційні контури мирного плану в Україні за підтримки США, говорив не від імені новообраного президента.
Політика10 листопада 2024 р.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у вересні в Нью-Йорку

Україна і США готують зустріч Зеленського і Трампа - Сибіга

Україна і США готують зустріч Зеленського і Трампа - Сибіга

Команди Володимира Зеленського і Дональда Трампа "розпочнуть практичну підготовчу роботу" для організації їхньої зустрічі, повідомив Андрій Сибіга.
Політика9 листопада 2024 р.
Дональд Трамп

"Мирний план": Трамп ще мовчить, Україна вже дискутує

"Мирний план": Трамп ще мовчить, Україна вже дискутує

Українці дискутують про ймовірні сценарії, до яких обраний президент США Дональд Трамп може схиляти Україну після приходу до влади. Адже він обіцяв своїм виборцям зупинити війну в Україні "за 24-години"
Конфлікти9 листопада 2024 р.