МЗС: Україну не попереджали про розмову Трампа і Путіна

Представників України не попереджали заздалегідь про підготовку телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна, зазначають в МЗС України.

В міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про те, що українських посадовців попередили про підготовку телефонної розмови обраного президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Як наслідок Україна не могла підтримати або заперечити проти дзвінка", - заявив речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі Reuters у неділю, 10 листопада.

ЗМІ: Трамп і Путін поговорили минулого тижня

Офіційно ані Кремль, ані представники обраного президента США не повідомляли про спілкування Трампа і Путіна. Про те, що вони провели телефонну розмову 7 листопада, напередодні написало видання The Washington Post (WP) із посиланням на обізнані джерела.

За твердженням співрозмовників видання, під час розмови обраний президент США застеріг російського диктатора від загострення у війні РФ проти України, втім висловив зацікавленість у подальшому спілкуванні, щоб обговорити "якнайшвидше врегулювання війни в Україні".

При цьому двоє людей, знайомих з питанням, заявили The Washington Post, що уряд України був поінформований про дзвінок і не заперечував проти нього. Перші розмови Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США.