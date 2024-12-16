МЗС України засудило візит африканської делегації в "ДНР"

У Києві кажуть, що візит делегатів африканських країн до окупованої частини Донеччини становлять грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України й нехтування міжнародним правом.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти візиту делегації Панафриканського парламенту на тимчасово окуповану російськими військами територію Донецької області України. Відповідний коментар з реакцією українського дипломатичного відомства опублікувала в понеділок, 16 грудня, пресслужба МЗС.

"Взявши участь у російській пропагандистській акції, африканські парламентарі виявили грубу неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та знехтували основоположними принципами міжнародного права", - зазначається в коментарі.

"Візит африканської делегації суперечить духу дружби та взаємної поваги, якими характеризуються відносини України з державами Африканського континенту, та завдає серйозної шкоди репутації Панафриканського парламенту, створеного у 2004 році у якості одного з органів Африканського Союзу, зокрема з метою просування миру, безпеки та стабільності", - наголосили в Києві.

Крім того, такий візит суперечить спільній заяві голови Африканського Союзу та голови Комісії Африканського Союзу від 24 лютого 2022 року, що містила заклик до Росії та інших регіональних і міжнародних акторів "неухильно поважати міжнародне законодавство, територіальну цілісність та суверенітет України", вказали в МЗС України.

Київ закликає Африканський Союз уникати контактів із окупаційною адміністрацією

"Хочемо сподіватися, що цей візит та висловлені (...) заяви не відображають офіційної позиції Африканського Союзу та Панафриканського парламенту", - йдеться в коментарі. На додачу в МЗС України вимагають від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої військами РФ території Донецької області України та надалі "уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації".

Напередодні російські пропагандисти поширили повідомлення про перебування на окупованій російськими військами частині Донеччини 16 делегатів із багатьох країн Африки, як-от Ефіопія, Малаві, Південний Судан, Танзанія, Уганда, Замбія, Сомалі, Мозамбік та інших. У повідомленні російських пропагандистів зазначалося, що делегати нібито висловили підтримку "ДНР".