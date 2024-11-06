Київ відповів на заяву про намагання втягнути Польщу у війну

Міністерство закордонних справ України назвало безпідставним і неприйнятним твердження віцепрем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського щодо нібито бажання президента Володимира Зеленського втягнути його країну у війну з РФ.

Слова віцепрем'єр-міністра Польщі Кшиштофа Гавковського про нібито бажання президента України Володимира Зеленського втягнути його країну у війну з Росією є безпідставним, заявили в українському міністерстві закордонних справ (МЗС) у середу, 6 листопада.

Віцепрем'єр Польщі: Зеленський намагається втягнути нас у війну

Гавковський заявив, що, просячи збивати російські ракети та дрони, Зеленський намагається втягнути Польщу у війну з РФ.

За його словами, Зеленський "нечесно" поводиться щодо Польщі, а його критика - "не гідна політика, який багато чим зобов'язаний Польщі". "Польща - великий друг України, логістичний хаб. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", а не вимагати", - сказав віцепрем'єр 4 листопада в ефірі польського Radio ZET.

МЗС України: Збиття російських ракет і дронів відповідає інтересам безпеки Польщі

У МЗС України після цієї заяви висловили переконання, що "збиття російських ракет і дронів, які летять в напрямку Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян".

"У ширшому контексті нагадуємо, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі. Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним. Факти свідчать про зворотне: опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі", - йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві наголосили, що "в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати й зміцнювати солідарність між Україною і Польщею" та запевнили, що "саме на це спрямована політика українського уряду".

"Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету. Розраховуємо на продовження активної взаємодії для наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом і відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру", - зазначили в МЗС.