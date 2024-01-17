МЗС: Замороженими Україні треба активи РФ, а не конфлікт

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Дмитро Кулеба відповів "деяким експертам чи мислителям на те, що Україні, можливо, варто було би заморозити конфлікт" з Росією.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, що Україні потрібні заморожені російські активи, а не замороженийконфлікт.

"Коли ми чуємо аргументи деяких експертів чи мислителів про те, що Україні, можливо, варто було би заморозити конфлікт, наша відповідь проста: нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт", - сказав він у середу, 17 січня, на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном.

Кулеба пояснив, що передача Україні заморожених активів Росії "надіслала б чіткий сигнал усім у світі: якщо ти наважуєшся порушити правила, то ти будеш змушений заплатити за це". "Якщо не прояснити це зараз, то кількість міждержавних конфліктів і загострень у світі буде зростати, а ціна їхнього вирішення буде набагато вищою, ніж ціна допомоги Україні", - наголосив він.

США скептичні щодо перемир'я

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен у середу в Давосі висловив сумніви щодо можливості досягнення припинення вогню в Україні. Він пояснив, що Росія не демонструє готовності до цього.

Напередодні американське видання The New York Times написало, що в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі світові політики закликали закінчити війну дипломатичним шляхом.

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