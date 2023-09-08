МЗС України: Поступки посилять безкарність Росії

Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання зобов'язань, а не пропонувати поступки, заявили в МЗС України у відповідь на дані про нібито таємні перемовини ООН з РФ.

Міжнародна спільнота не повинна пропонувати Росії поступки, заявив у п'ятницю, 8 вересня, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов'язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", - написав представник українського зовнішньополітичного відомства у Facebook.

Ніколенко наголосив, що позиція української сторони залишається незмінною - "послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення "зернової угоди" стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу".

За словами Ніколенка, Україна як один із гаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.

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Раніше цього дня німецьке видання Bild повідомило про нібито таємні перемовини ООН з керівництвом Росії з метою укладання угоди, у рамках якої пропонується скасування запроваджених за війну в Україні санкцій проти Росії в обмін на відновлення "зернової угоди". Видання проаналізувало лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, датований 28 серпня.

"Таємний лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша показує, наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити "зернову угоду" з палієм війни Путіним", - зазначило видання. "ООН робить усі можливі кроки, щоб відновити угоду. Але не для того, щоб, скажімо, допомогти Україні, яку може влаштувати й нинішній статус-кво, а тому, що трохи менш як три відсотки (725 000 тонн) від зупиненого експорту зерна надійшли на користь Всесвітньої продовольчої програми ООН", - написав Bild.