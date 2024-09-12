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МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

Ольга Журавльова
12 вересня 2024 р.

Володимир Зеленський і прокурор МКС Карім Хан обговорили в Києві ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. В українському МЗС кажуть, що не залишать дії Монголії без "належної реакції".

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Президенти Монголії Ухнаагійн Хурелсух і Росії Володимир Путін в Улан-Баторі 3 вересня 2024 року
Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт ПутінаФото: Sofya Sandurskaya/Sputnik/Kremlin Pool/AP/picture alliance

Міністерство закордонних справ України оголосило в четвер, 12 вересня, демарш монгольській стороні в ході зустрічі з генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Володимира Путіна під час його перебування на території країни", - йдеться в повідомленні українського МЗС.

У Києві кажуть, що не залишать такі дії Монголії без "належної реакції" та враховуватимуть їх, зокрема, під час підтримки цієї країни в міжнародних форматах.

Водночас Україна сподівається, що "Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин".

Зеленський і Хан поговорили про ігнорування ордерів МКС

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом і наголосив, що вкрай важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Раніше Хан заявляв, що Монголії доведеться пояснити, чому Путіна не арештували під час візиту до країни 2-3 вересня.

Ордер МКС у Гаазі на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні

МКС у березні 2023 року видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з насильницькою депортацією та переміщенням у Росію дітей з окупованих районів України.

Монголія стала членом МКС у 2003 році та зобов'язана заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних судом, які в'їжджають на її територію. В 2023 році монгольський суддя вперше увійшов до суддівського складу МКС.

Україна, Європейський Союз і міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликали Монголію арештувати Путіна в разі візиту в країну, але та цього не зробила.

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