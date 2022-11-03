МЗС: Київ не брав нових зобов'язань в рамках зернової угоди

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 3 листопада (час київський).

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В уряді Німеччини заперечили твердження президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) нібито змінив свою позицію щодо Росії. "У розмові (з Ердоганом 2 листопада. - Ред.) канцлер повторив свою позицію, що саме російський президент повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України і розпочати мирні переговори з Києвом", - повідомив представник німецького уряду в четвер агентству Reuters. Раніше Ердоган в інтерв'ю турецькому телеканалу ATV заявив, що після розмови з канцлером ФРН у нього склалося враження, що той змінив свою позицію щодо президента Росії Володимира Путіна і тепер вважає, що з ним необхідно знайти спільну мову для припинення війни в Україні.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає важливим для ЄС зближення з державами Західних Балкан на тлі війни Росії проти України. "Агресивна війна Росії проти України змушує нас триматися разом і захищати свободу Європи", - заявив Шольц у четвер на початку саміту з лідерами шести західнобалканських держав, цитує AFP. У зустрічі в Берліні беруть участь глави урядів Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії. Метою зустрічі є досягнення кращої співпраці між шістьма країнами. З цією метою планується підписання трьох угод про взаємне визнання документів, що посвідчують особу, а також документів про вищу освіту та професійну кваліфікацію.

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Втрати Росією літаків під час повномасштабного вторгнення в Україну вже вдвічі перевищили втрати радянської авіації під час війни в Афганістані, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!" - написав Залужний у Telegram.

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Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "вдячний" ООН та Туреччині за їхню роль у "рішенні Росії повернутися" до виконання "зернової угоди". "Їжу ніколи не можна використовувати як зброю війни", - написав Боррель у Twitter. "Експорт зерна має вирішальне значення для подолання глобальної продовольчої кризи, яку посилює Росія", - додав єврочиновник.

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Міст у селі Стоянка біля Києва на Житомирській трасі повністю відновлено, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Міст у Стоянці відновлено! Сьогодні проїзд відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ-Чоп", - написав Тимошенко у Facebook у четвер.

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Наприкінці жовтня кількість учнів з України в німецьких школах наблизилася до позначки в 200 тисяч. Як випливає зі звіту, опублікованого 2 листопада конференцією міністрів освіти і культури федеральних земель Німеччини (KMK), зараз школи у ФРН відвідують 197 268 українських дітей. Найбільше їх - у школах Північного Рейну - Вестфалії (37 504), Баварії (29 268) і Баден-Вюртемберга (27 814). У Німеччині на сьогодні налічується загалом 11 мільйонів школярів.

В МЗС України заперечують, що взяли додаткові зобов'язання за "зерновою угодою"

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Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у "зерновій угоді", заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов'язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - написав Ніколенко у Facebook у четвер. На його думку, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. "У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - зазначив представник МЗС.

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Мілітаризація РФ та західні санкції руйнують російську економіку в довгостроковій перспективі, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Як йдеться у звіті ISW за 2 листопада, Кремль зіткнеться з бюджетним дефіцитом, який "виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки" через прогнозоване зниження доходів від продажу енергоносіїв, санкції та витрати на російську мобілізацію. "Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск на російську економіку протягом десятиліть", - йдеться у зведенні.

За прогнозами експертів, виплати мобілізованим чоловікам можуть коштувати Москві від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (близько 14,6-32,4 мільярдів доларів США) протягом наступних шести місяців. Як свідчать попередні підрахунки ISW, один добровольчий батальйон з 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування надбавок та спеціальних виплат за військові успіхи. Крім того, Кремль вже стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій, що посилює соціальну напругу в російському суспільстві, зазначається у звіті. Про це зокрема свідчать кадри протесту мобілізованих в Ульяновську та публічні скарги губернатору Воронезької області на неотримання обіцяних компенсацій. Для збереження контролю над суспільством і деяку подобу морального духу серед російських спеціальних збройних сил Кремлю доведеться виплачувати обіцяні кошти, вважають аналітики.

З українських портів вийшло сім суден з зерном

++09.57++

Вранці у четвер з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 290 тисячами тонн української агропродукції до країн Азії та Європи, повідомили в міністерстві інфраструктури України. Загалом же, за інформацією відомтсва, починаючи з 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

++09.46++

НЕК "Укренерго" на четвер запровадило графіки погодинних відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Згідно з повідомленням оператора, для всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти запроваджені ввечері середи графіки аварійних відключень.

++09.30++

За попередніми даними, ракетного удару по Харкову у ніч на четвер було завдано з зенітних ракетних комплексів С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю і тролейбус, решта ракет влучили в землю. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram. Крім того, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп'янському районі одна особа госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі дістали поранень п'ять мирних жителів", - написав Синєгубов. Він також повідомив, що у середу дві особи підірвалися на мінах: біля села Олександрівка Богодухівського району у полі на міну наїхав комбайн, 37-річного комбайнера госпіталізовано з пораненнями, а біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор, внаслідок чого 45-річний тракторист загинув.

++09.11++

Збройні сили України відбили атаки російських військ в районі 12 населених пунктів Луганщини та Донеччини, повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Йдеться про райони населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Загалом за добу РФ завдала три ракетних та 24 авіаційних удари, здійснила понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України. Під вогнем РФ були понад 20 населених пунктів Харківщини, Полтавщини, Луганщини, Донеччини, Черкащини, Херсонщини та Миколаївщини, зокрема Куп'янськ, Кременчук, Невське, Водяне, Вугледар.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують примусову "евакуацію" населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а також викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ. Водночас в місті Сватове на Луганщині окупанти і далі розміщують свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Мешканці Хрещенівки: "Земля тряслася, як наші їх гнали" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++09.05++

З населених пунктів України, звільнених від російських окупаційних військ, евакуйовано 22 тисячі жителів, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуюються", - пояснила Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону у середу. За її словами, люди бояться виїжджати, бо не розуміють, де їм жити, а також позбавлені коштів. Водночас зараз щонайменше три області - Тернопільська, Львівська та Полтавська - готові прийняти українців, які бажають виїхати зі звільнених територій, розмістити їх і допомогти їм пережити зиму, повідомила Верещук.

++08.45++

У результаті обстрілів населених пунктів Донецької області російськими окупантами протягом середи, 2 листопада, загинули 4 особи, ще 5 отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 3 у Рубцях та 1 у Лозовій. Ще 5 осіб в області отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у четвер уранці.

++08.35++

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев стверджує, що спецслужби США та Великобританії нібито вербують "учасників міжнародних терористичних організацій з метою їх перекидання для участі в бойових діях" на боці України. Про це російський чиновник, не надавши жодних доказів, заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у четвер.

++08.18++

США можуть запровадити проти Північної Кореї додаткові санкції за постачання зброї Москві, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Американська розвідка раніше повідомила, що Пхеньян таємно постачає РФ артилерійські снаряди і некеровані ракети. Ці боєприпаси призначаються нібито країнам Близького Сходу або Північної Африки, але насправді їхній одержувач - Росія. "Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранським поставкам зброї Росії, ми робитимемо, коли йдеться про постачання КНДР зброї Росії... Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, які зможемо застосувати, щоб протидіяти цьому", - попередив Прайс.

++08.01++

У ніч на четвер українські військові збили 4 ворожі дрони Shahed-136 над Дніпропетровською областю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування", - написав Резніченко в Telegram у четвер уранці. Також чиновник повідомив про удару по промисловому підприємству у Павлограді та обстріли з реактивної артилерії Нікопольської та Марганецької громад. "На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених", - зазначив Резніченко.

ЗАЕС знову знеструмлено

++07.39++

У результаті ворожих обстрілів у середу ввечері було знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє "Енергоатом". "Вчора, 2 листопада 2022 року, внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів", - сказано в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі компанії в четвер уранці. Зазначається, що наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан. Пального необхідного для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишилося на 15 діб, додали в "Енергоатомі".

++07.27++

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії із вимогою провести розслідування нібито участі Вашингтона і Києва в реалізації програм створення біологічної зброї в Україні. Під час голосування з цього питання в середу, 2 листопада, документ підтримали лише дві країни - сама Росія і Китай. Проти виступили США, Великобританія і Франція. Решта десять держав-непостійних членів РБ ООН утрималися. Для ухвалення резолюції було необхідно щонайменше дев'ять голосів.

++07.15++

Додаткові війська США, перекинуті до Польщі та інших країн НАТО у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, залишаться там ще тривалий час. Про це 2 листопада заявив президент США Джо Байден. Кількома годинами раніше зі схожою заявою виступив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу і що саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військовослужбовців до Європи.