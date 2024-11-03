МЗС Туреччини: Україна має зберегти територіальну цілісність

Росія та Україна продовжують шукати спільну позицію, при цьому жодна зі сторін не хоче виглядати програвшою у війні, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Росія та Україна продовжують шукати спільну позицію, при цьому жодна зі сторін не хоче виглядати програвшою в цьому конфлікті. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю виданню Hurriyet, яке було опубліковано у неділю, 3 листопада.

За його словами, Туреччина має "особливі відносини з обома сторонами".

"Ми вислуховуємо обидві сторони, хоча правда може бути гіркою. Ми намагаємося бути об'єктивними. Справедливе рішення повинно бути знайдене в рамках територіальної цілісності України", - зазначив Фідан.

Фідан прогнозує зміни у війні в 2025 році

Також голова МЗС Туреччини зазначив, що "втома, що накопичується у сторін, може створити передумови для нових змін у 2025 році". "Побачимо, як буде розвиватися ситуація", - додав він.

Нагадаємо, у березні цього року Хакан Фідан заявив, що Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні почнуться найближчим часом.

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